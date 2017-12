Antoine Samuel frustre les Remparts à leur dernier match local en 2017

Malgré la meilleure foule de la saison au Centre Vidéotron pour leur dernière sortie locale avant le passage à la nouvelle année, les Remparts ont été incapables de percer l’énigme Antoine Samuel, qui a guidé le Drakkar de Baie-Comeau vers une victoire de 4-1, samedi après-midi, devant 12 560 amateurs.

Le gardien du Drakkar a souhaité ses vœux de bonne année à sa manière, repoussant 44 des 45 rondelles dirigés vers lui, s’illustrant notamment en deuxième période avec 22 arrêts. Ce gain avait une saveur de vengeance pour les Nord-Côtiers, qui avaient été blanchis plus tôt ce mois-ci sur la glace de l’amphithéâtre de Limoilou.

Seul Andrew Coxhead, à la suite d’une percée magique de Louis-Filip Côté en période médiane, a réussi à tromper la vigilance du portier de 20 ans qui pourrait changer d’adresse lors des prochains jours.

«On avait eu un match difficile à Baie-Comeau à notre retour de Noël [défaite de 5-1 contre Chicoutimi], surtout moi. On était prêts et on s’était passés le mot qu’on n’avait pas le choix de sortir forts, surtout pour un match à la TV devant autant de monde», a souligné Samuel, peu affecté par certaines rumeurs d’échanges.

«Il fait des arrêts importants dans des moments importants, ce qui donne confiance à une jeune équipe comme la nôtre. Puis, ça fait du bien de marquer quatre buts, car les buts sont difficiles à aller chercher depuis le début de la saison», a renchéri le pilote Martin Bernard.

Plus de passion; même résultat

Le match a pris des allures folkloriques à certains moments, notamment en première où deux combats ont éclaté quand ce n’était pas des échauffourées qui occupaient les officiels. Une fois de plus, le jeu de puissance des Québécois a été anémique en ratant huit occasions.

«On a mieux joué qu’à Victoriaville. On voulait jouer avec de la passion et je pense qu’on en a eue. Cela dit, on se cherche offensivement, mais il faut dire qu’on a fait face à une muraille», a exprimé l’entraîneur-chef des Remparts, Philippe Boucher.

Antoine Girard a inscrit le but gagnant sur son propre retour après un cafouillage de Benjamin Gagné à proximité de son gardien Dereck Baribeau.

Décisions à prendre

Cette troisième défaite en autant de matchs forcera-t-il le directeur général à modifier son approche sur le marché des échanges ?

«On aime nos joueurs et on a identifié certains joueurs avec qui on veut continuer, mais ce qui est plate, c’est que j’aimerais mieux avoir un meilleur feeling sur les performances de notre équipe pour prendre des décisions. Par contre, on sait qu’on a de la profondeur, mais on manque peut-être un joueur dominant. Est-ce qu’on va être capable d’aller en chercher un?» se questionnait Boucher.

Les Remparts passaient la nuit à Rimouski en vue du match de la veille du jour de l’An contre l’Océanic qui a lieu dimanche, à 14 h.

En vitesse

Atteint à l’œil gauche jeudi soir, Derek Gentile a finalement revêtu l’uniforme avec un protecteur facial complet alors que le jeune Gabriel Montreuil prenait la place de Pierrick Dubé... Matthew Boucher (offensif) et Dereck Baribeau (défensif) ont remporté la deuxième tranche de la Coupe Budweiser, période couvrant les matchs disputés entre le 3 novembre et 14 décembre...

Chicane des Fêtes

Martin Bernard et Philippe Boucher ont eu maille à partir depuis leur banc respectif au cours de la troisième période. Après le match, le pilote des Remparts a accusé son homologue d’insulter les joueurs sur la patinoire.

«À la ligue, on m’a averti à quelques reprises que les entraîneurs n’avaient pas le droit de parler aux joueurs [adverses]. Ça fait cinq ans que je suis derrière le banc et je n’ai jamais adressé la parole à un joueur, surtout pas pour l’insulter. C’est ça que je lui ai dit», a expliqué Boucher.

Bernard a préféré tourner la situation en dérision. Je lui ai souhaité beaucoup de santé et du succès dans ses études», a-t-il rétorqué.