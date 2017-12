Arkansas: deux meilleures amies séparées par un billet gagnant de loterie

STUTTGART, Arkansas | Les serveuses d'un restaurant de l'Arkansas avaient l'habitude de partager tous leurs pourboires, mais tout a changé lorsqu’elles ont gagné 300 000 $ avec un billet de loterie donné par leur patron.

Leslie Underwood et Mandy Vanhouten sont des amies de longue date et travaillent toutes les deux au Sportsmans Drive-In, un restaurant local. Peu avant Noël, leur patron leur a fait cadeau de billets de loterie à gratter.

«Il nous a dit que peu importe ce qu'on gagnait, on devait le séparer entre nous pour notre bonus de Noël», a expliqué Leslie à la station de télévision KARK-TV.

Leslie et Mandy ont gratté cinq billets chacune. C'est cette dernière qui avait le billet gagnant de 300 000 $.

«On était toutes les deux en train de lire au dos pour voir si on s'était fait piéger, mais non, c'était un vrai billet», a ajouté Leslie.

Selon les consignes de leur patron, elles devaient séparer la somme en deux, ce qui devait leur faire 150 000 $ chacune. «Nous parlions de comment nos vies allaient changer, de ce qu'on allait faire avec l'argent», de dire la serveuse.

Le plan était qu’elles aillent chercher l'argent ensemble pour la nouvelle année. Mais, apparemment, Mandy a décidé de faire autrement. Elle est allée réclamer l'argent toute seule et n'est pas revenue travailler depuis. Elle ne retourne pas les appels non plus.

La déception est immense pour Leslie qui se considérait comme sa meilleure amie depuis une décennie. «Je l'ai aidée à obtenir cet emploi, je l'ai hébergée pour ne pas qu'elle doive toujours faire la route», a-t-elle confié.

Leslie songe à utiliser les voies légales pour obtenir sa part du gros lot. Toutefois, Mandy est la seule à avoir signé son nom au dos du billet.