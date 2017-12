Au revoir les grelots

Aujourd’hui, des Français regagnent Paris et ils en ont eu pour leur euro. Le forfait de 3500 $, ÇA dure une semaine. On les cueille à Dorval et on les grimpe ensuite à l’Auberge du lac Taureau, où commence ce qui deviendra la chaleureuse et glaciale aventure. Trois jours de motoneige, de raquette, de véhicules côte à côte et de traîneau à chien. Alain Verner, leur guide, ne les ménage pas. L’accent pointu des Français devient encore plus aigu lorsque les deux joues sont gelées ben raide. Je leur ai causé un brin à leur arrêt dîner chez Réal Massé et, en quelques secondes, ils étaient « massés »... mais devant le foyer. Dehors, il faisait moins 20.

Pour eux, le froid n’était un problème que lorsque s’en mêlait le maudit facteur vent. Surtout en traversant les grands plans d’eau. Pour le reste, l’activité première étoile c’est bel et bien la motoneige, dont le nom d’artiste est ski-doo.

On se les gèle

À une table, quatre femmes, deux hommes. Et c’est justement pour vivre quelque chose de spécial en famille qu’ils ont choisi Canada Aventure Motoneige. Chez Réal, ils ont tous plongé dans la traditionnelle soupe aux légumes bien chaude qui s’agençait si bien à leurs joues rouges tomate-pompier.

Ensuite, ils ont renfilé tout l’attirail, du casque libellule aux bottes lunaires, avant de rincer le moteur et s’aligner à l’indienne dans le sentier direction Saint-Michel-des-Seins... des Saints, pardon.

Je leur ai suggéré de revenir en mars, la prochaine fois. Généralement, le facteur vent est moins fou. Et vous aurez aussi peut-être la chance de faire une halte dans une cabane à sucre, où les effluves sont mémorables même si vous sentez le gaz à plein nez.

Beu-Bye

Au dîner, une vingtaine de Français, mais aussi une centaine de motoneiges stationnées autour de l’auberge de Réal. Elle a quelque chose cette soupe aux légumes.

Après plusieurs années sans être allé à Montréal, Claude Doyon a été emprisonné dans les travaux et la circulation. « Montréal ? Calice, c’est l’asile. »

Si vous pensez que vous n’avez pas de colonne, allez faire de la planche à neige une journée.

À en 2018

