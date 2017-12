PLOUFFE, Rita



À Boisbriand, le 26 décembre 2017, est décédée Mme Rita Plouffe, épouse de feu M. Aldéric Bertrand, et mère de feu Yves et feu Louis.Elle laisse dans le deuil ses enfants Michel (Louise), Lucie (Jacques), Bernard (Lucie) et Denis, ses petits-enfants Martine, Alain, Jacques Jr, Nicholas, Cynthia, feu Martin, Yves, Derick et Carolanne, ses arrière-petits-enfants Thomas, Élliot et Logan, son frère André (Françoise), ses neveux et nièces ainsi qu'autres parents et amis.Un hommage à sa vie aura lieu au printemps.