RIEL, Bernard



À l’hôpital Pierre- LeGardeur, le 21 décembre 2017, à l’âge de 83 ans, est décédé monsieur Bernard Riel époux de madame Yolande Sansoucy.Outre son épouse il laisse dans le deuil ses enfants Serge et G.-Christian, sa bru et son gendre Carine et Jacques, ses petits-enfants Caroline, Anne-Marie, Raphaël et Guillaume, son frère Guy et son épouse Renée, sa soeur Huguette ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille vous accueillera au :Le 6 janvier dès 13h, une liturgie de la parole sera célébrée à 16h.La famille préférerait aux fleurs un «Don in memoriam» à la Fondation Québécoise du cancer (www.fqc.qc.ca) serait apprécié. Les formulaires seront disponibles au salon.