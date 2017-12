Tremblay-Jarry, Louisette



C’est avec une profonde tristesse que nous vous annonçons le décès de Louisette Tremblay-Jarry survenu à l’Institut de Cardiologie de Montréal le 24 décembre 2017, épouse bien-aimée de René G. Jarry, fille de Stella Ouellet et de feu Aldège Tremblay.Outre son époux des 50 dernières années et sa mère, elle laisse dans un profond deuil ses 3 filles adorées, Caroline (Martin Castonguay), Geneviève (Alain Campeau) et Emmanuelle (Guillaume Couture), ses 6 petits-enfants qui faisaient sa joie, Marc-Antoine, Olivier, Ariane, Simon, Louis-Félix et Rosalie, sa soeur Marcelle Tremblay (Paul Morneau), les membres de sa belle-famille: Pierre Jarry (Joselyn) et leur fils Noah, Nicole Jarry (feu Pierre Normandin) et leur fils et son filleul Alexandre Jarry, et Paul Jarry, ainsi que plusieurs autres membres de la famille, cousins, cousines et leurs conjoints, petits-neveux et petites-nièces.Louisette laisse également dans le deuil ses nombreux(ses) ami(e)s avec qui elle partageait les voyages, les bons moments et les plaisirs de la vie et qui lui étaient si chers et précieux.Louisette est née à Québec et a ensuite passée sa jeunesse à Sept-Iles jusqu’à son mariage en octobre 1967 où elle a suivi son époux à Montréal, pour ensuite s’installer à Laval et y fonder une famille.Son époux et sa famille recevront les condoléances au complexe funérairele vendredi 5 janvier 2018 de 14h à 17h et de 19h à 22h ainsi que le samedi 6 janvier dès 10h.Les funérailles seront célébrées le samedi 6 janvier à 11h en l’église St-Maurice de Duvernay (1961 Ivry, Laval).