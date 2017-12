Canadien-Panthers: l’occasion de finir l'année sur une note positive

Le Canadien de Montréal a l’occasion de conclure la portion 2017 du calendrier sur une note positive, samedi soir, alors qu’il affronte les Panthers en Floride, là où ses partisans sont toujours plus nombreux et plus bruyants pendant la période des Fêtes.

Avec une moyenne de 14 924 spectateurs par match (29e rang), le BB&T Center de Sunrise est souvent un endroit où les hommes de Claude Julien sont les favoris de la foule entre Noël et le Jour de l'An.

Le CH y conclura son périple de sept matchs à l’étranger, lors duquel il vient d’essuyer trois revers consécutifs (2-4-0). Les défaites à Edmonton, en Caroline et à Tampa sont toutes survenues alors que l’attaque n’a enfilé qu’un seul but (4-1, 3-1 et 3-1).

Fait encourageant, les Montréalais ont remporté les quatre derniers rendez-vous contre leurs rivaux floridiens du jour, soit depuis presque un an exactement (29 décembre 2016).

Ils seront toutefois à prendre au sérieux, puisque la troupe de Bob Boughner vient de coller une quatrième victoire consécutive et plusieurs facteurs expliquent ce succès: Jonathan Huberdeau revendique quatre filets à ses trois derniers duels, dont deux qui ont donné la victoire aux siens.

Puis, Nick Bjugstad a amassé quatre points pendant cette période (un but, trois aides), tandis que huit joueurs différents ont noirci la feuille de pointage. La Floride a marqué 11 buts tout en n’allouant que six filets à l’adversaire pendant sa séquence fructueuse.

Au classement, le Canadien (16-18-4, 36 points) a disputé un match de plus que l’adversaire de samedi, mais accuse un point de retard sur lui au cinquième rang de la section Atlantique.

Le gardien Carey Price, qui a repoussé 31 lancers à Tampa, jeudi, devrait obtenir le départ pour le CH.

Les attaquants Max Pacioretty (11 matchs) et Jonathan Drouin (huit matchs) tenteront de mettre fin à leurs sécheresses à Sunrise.

Le match sera présenté sur les ondes du réseau TVA Sports.