Le Canada dominant

BUFFALO | Sans réelle surprise, Équipe Canada junior (ÉCJ) a vaincu le Danemark 8-0 samedi soir dans son quatrième et dernier match de la ronde préliminaire pour s’assurer du premier rang du groupe A.

Robert Thomas, Brett Howden avec deux, Sam Steel, Cale Makar ont marqué pour ÉCJ qui termine le calendrier préparatoire avec une fiche de trois victoires et un revers en tirs de barrage.

ÉCJ terminera donc en tête de son groupe, et ce, peu importe le résultat du match entre les États-Unis et la Finlande cet après-midi à 16 h.

ÉCJ profitera maintenant de deux jours de congé avant d’affronter la quatrième position du groupe B, soit la Suisse ou la République tchèque.

Les deux équipes s’affrontent d’ailleurs à midi dimanche. Plusieurs scénarios mathématiques sont encore possibles. Toutefois, une victoire tchèque en temps réglementaire assurerait la Suisse de la quatrième place et d’un affrontement face au Canada.

Match à sens unique

Peu de gens s’attendaient à un match serré entre le Danemark et le Canada samedi et ce ne fut effectivement pas le cas.

Les pauvres Danois qui, avant d’affronter le Canada, s’étaient inclinés 9-0 face aux États-Unis et 4-1 face à la Finlande ont eu de la difficulté à contrer la vitesse canadienne. Lorsque le Canada a inscrit son cinquième but, en deuxième période, ÉCJ avait autant de buts au compteur que le Danemark n’avait de tirs !

La domination du Canada se poursuit donc contre les Danois. Équipe Canada junior a porté sa fiche à cinq victoires et aucune défaite contre ses rivaux scandinaves au Championnat mondial de hockey junior.

Lors de cette séquence, la sélection nationale a marqué 36 buts et n’en a accordé que quatre.

Hart en action

Même s’il a été impliqué dans le match haut en émotion de vendredi face aux États-Unis au New Era Field, c’est Carter Hart qui était l’homme de confiance de Dominique Ducharme samedi face au Danemark.

« Nous avons deux jours de congé avant les quarts de finale et on veut que Hart joue, a expliqué l’entraîneur canadien en matinée. Il a été bon vendredi et il est habitué à jouer deux matchs en deux soirs. »

L’homme masqué canadien n’a pas été testé à outrance, mais il a quand même dû se signaler à quelques reprises, dont deux fois en première période sur des attaques de Joachim Blichfeld. Hart a réalisé 18 arrêts tandis que son vis-à-vis Emil Gransoe a cédé huit fois sur 44 tirs.