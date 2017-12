Collection royale

Le Reine Elizabeth a récemment dévoilé sa nouvelle collection permanente d’œuvres d’art, c’est-à-dire 123 œuvres, sculptures, peintures, photographies et dessins, provenant de 37 artistes d’art contemporain québécois et canadien. Elles sont exposées sur les 21 étages de l’édifice hôtelier montréalais qui permet une expérience unique à sa clientèle, amateurs ou initiés. L’acquisition de cette collection fait partie du projet de rénovation du Fairmont le Reine Elizabeth qui commémore l’événement historique de la mythique suite 1742 ayant accueilli le Bed in de John Lennon et Yoko Ono. Des œuvres de la collection se trouvent d’ailleurs dans cette chambre très prisée.