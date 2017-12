PERREAULT, Richard



Paisiblement au Centre d'hébergement des Deux-Rives à Repentigny, le 18 décembre 2017 est décédé M. Richard Perreault, 63 ans.Il laisse dans le deuil son épouse des 42 dernières années Lise Papin; ses fils Eric (Julie Ratelle) et Simon (Milène Gosselin); ses petits-enfants chéris Gabriel, Félix, William, Raphaël et un petit trésor à venir; sa filleule Marie-Eve Ricard et sa grande amie et confidente Lucie; son frère et ses soeurs: Louise, Carole (Jean Provost) et Daniel, ses cousins, cousines, neveux, nièces, oncles, tantes ainsi que de nombreux parents et amis.La famille vous accueillera le vendredi 5 janvier 2018 de 19h à 22h et le samedi 6 janvier 2018 de 9h à 11h au:L'ASSOMPTION, QC J5W 1S4450-589-5505 www.guilbault.infoUne liturgie de la Parole sera célébrée le samedi 6 janvier à 10h30 au complexe funéraire.La famille tient à adresser untout spécial au personnel des soins palliatifs qui lui a permis de vivre ses derniers moments en confiance et en douceur.