LABELLE, Paul-Émile



À Saint-Eustache, le 23 décembre 2017 à l’âge de 93 ans est décédé M. Paul-Émile Labelle, époux de feu Mme Gisèle Bourdon.Il laisse dans le deuil ses enfants Luc, Benoit (Francine) et Lise, ses petits-enfants: Simon (Mai) et Étienne, son frère Pierre, sa soeur Suzanne, ses beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces et autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 6 janvier de 10h à 12h au:SAINT-EUSTACHE / 450-473-5934Une réunion de prière aura lieu le même jour à 12h en la chapelle du salon.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Société Alzheimer.