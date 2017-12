Deslauriers dans les gradins

SUNRISE | Pour une première fois depuis son rappel du Rocket de Laval le 16 novembre dernier, Nicolas Deslauriers sautera son tour. Claude Julien a choisi de miser sur Byron Froese à la place de l’ailier québécois.

Deslauriers l’avait dit lors du récent passage du Canadien à Vancouver.

« Les joueurs du quatrième trio sont interchangeables, avait rappelé le numéro 20. Tu ne peux jamais ralentir puisque les entraîneurs ont la mèche courte avec nous. »

Même s’il a marqué trois buts à ses cinq derniers matchs, Deslauriers regardera le match contre les Panthers de la Floride du haut de la passerelle de presse.

« On fera des changements à nos trios et on cherchait un meilleur équilibre pour avoir plus d’attaque, a expliqué Julien pour justifier le retrait de Deslauriers. Il y a des joueurs qui ont été retranchés dernièrement même s’ils jouaient bien. Mais on veut marquer des buts et gagner des matchs. »

Schlemko de retour

À la ligne bleue, David Schlemko retrouvera son poste. Rétabli d’un virus, Schlemko remplacera Brett Lernout.