Devenir boursicoteur

Q J’aimerais commencer à investir en bourse moi-même. Comment dois-je m’y prendre ?

R La clé du succès se résume à un seul mot : lisez. Car on ne joue pas à la Bourse, on y investit. Cela implique qu’on doive se documenter dès le premier jour. Voici neuf conseils qui feront de vous un fier boursicoteur !

1 Ouvrir un compte chez un courtier à escompte. La plupart permettent d’investir dans les marchés canadiens et américains, et même européens ou asiatiques par l’entremise de produits comme les FNB et les ADR.

2 Entre 500 $ et 5000 $ suffisent pour commencer. Plus vous avez d’argent à investir, plus vous pouvez diversifier votre portefeuille en plusieurs titres, moins les coûts de transactions sont élevés en fonction du rendement.

3 Vous devrez établir votre tolérance au risque pour éviter de commettre l’erreur classique chez les amateurs : acheter quand ça monte, vendre quand ça descend. Si les fluctuations des marchés vous empêchent de dormir, la Bourse, ce n’est pas pour vous ! Vous devrez garder la tête froide. « Soyez inquiets lorsque les autres sont avides, et avides lorsque les autres sont inquiets », dit l’investisseur légendaire Warren Buffett. Votre profil d’investisseur influencera la pondération de votre portefeuille (proportion d’argent comptant, d’actions, de fonds communs ou FNB, d’obligations...).

4 Normalement, on conserve ses titres plusieurs mois, voire des années et même des décennies. Avec un placement de qualité conservé longtemps, le rendement sera plus élevé, car vous faites fi des fluctuations des marchés. Une portion infime de spéculateurs font réellement de l’argent.

5 Il faut se tenir au courant de la géopolitique mondiale et nord-américaine, qui influence grandement la Bourse. Vous devez aussi maîtriser des notions économiques et financières de base.

6 Comprendre le placement. Vous devez maîtriser certaines notions de base : caractéristiques des produits ou actifs, ratios, analyse fondamentale et technique, capitalisation, dividendes, flux de trésorerie, endettement, indices, etc.

7 Comprendre le rendement. Celui-ci se calcule principalement en fonction du risque. Mais de nombreux investisseurs sous-estiment deux facteurs extérieurs : les frais de transaction et, surtout, l’impôt.

8 Miser sur la qualité, rechercher la valeur intrinsèque. Vous devez penser comme un associé ou un copropriétaire de l’entreprise dans laquelle vous investissez. Vous la suivez dans les médias, épluchez ses rapports annuels et ceux de ses concurrents (disponibles dans SEDAR). Vous misez sur une entreprise bien gérée, dont le titre n’est pas surévalué en fonction de son potentiel de croissance. Enfin, Warren Buffet n’investit jamais dans ce qu’il ne comprend pas. Et vous suivez les fonds communs de placement avec la même attention.

9 Comme les pros, formez-vous. Restez alerte. Apprenez l’anglais. Consultez des sources comme Standard & Poors, Morgan Stanley pour les indices, Morningstar, Bloomberg, Thompson/Reuters et TMX/Argent, pour les nouvelles, les données et les graphiques. Suivez des cours, notamment dans le réseau Actif.net, qui offre une panoplie de formations (certaines gratuites) pour débutants ou experts, ainsi que des clubs-écoles, où les investisseurs partagent leurs connaissances et sont encadrés par des formateurs.