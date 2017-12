Du soutien pour les sans-abri à Montréal

Le froid intense continue de frapper une bonne partie du Québec et il faudra encore l'endurer plusieurs jours avant que ça se réchauffe. Ce froid affecte principalement ceux qui vivent dehors, notamment les sans-abri.

On estime qu'il y a environ 5000 sans-abri à Montréal. Plusieurs équipes se mobilisent pour leur venir en aide, mais également la population.

«On a de tout, ça peut aller des vêtements d'hiver aux costumes pour des entrevues d'embauche, des sous-vêtements, chaussures, chaussettes, mitaines, foulards, tuques, vêtements de sport, on a vraiment de tout. Les gens nous donnent, on reçoit vraiment beaucoup de donations et c'est une période qui est très achalandée», a dit samedi Akram Aloulou, superviseur des services d'urgence à la Mission Old Brewery.

Pendant la période des Fêtes, les gens ont été nombreux à donner des sacs de vêtements chauds qui sont ensuite distribués à cet organisme.

«La plupart vivent de l'aide sociale, ces gens n'ont pas les moyens de se payer des vêtements chauds adaptés pour des conditions de -30 ou -35 degrés. Ce sont vraiment des conditions extrêmes, les gens donnent, on en reçoit chaque année, les gens sont généreux», a ajouté M. Aloulou.

En plus de ses programmes permanents pour venir en aide aux personnes sans-abri, la Mission Old Brewery a toujours une dizaine de lits qui sont libres en cas d'urgence pour un soir ou une nuit très froide. De plus, une navette sillonne les rues pour s'assurer que personne ne dorme à l'extérieur avec ce grand froid.