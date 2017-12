DESLANDES, Suzanne

(née Desnommée)



Le 18 décembre 2017, à l’âge de 94 ans, est décédée Suzanne Desnommée, épouse de feu Germain.Elle laisse dans le deuil, ses enfants Carole (Paul-André), Marc (Diane), Denis (France), Yvan (Marie), France (Alain), Réal (Lise), Claude (Valérie), ses treize petits-enfants, ses trois arrière-petits-enfants, beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces ainsi qu’autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances au:651, BOUL. LAURIERMcMASTERVILLE, QC J3G 0K5(450) 467-4780 www.salondemers.comle vendredi 5 janvier 2018 de 14h à 17h et de 19h à 21h. Les funérailles seront célébrées le samedi 6 janvier 2018 à 11h en l’église de St-Basile-le-Grand, précédées d’une période de condoléances dès 10h30.