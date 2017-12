CAREY, Maurice



Au centre d’hébergement Jean-Louis Lapierre, le 27 décembre 2017, à l’âge de 86 ans, est décédé M. Maurice Carey, de Brossard, époux de Mme Françoise Talbot. Il était le fils de feu Noël Carey et de feu Cécile Marcotte.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Sylvain (Line), Nathalie, Isabelle (René) et Catherine (Alain), ses petits-enfants Matthieu, Pierre-Luc, Élodie, Philippe, Charles et Amelia, ses frères et soeurs Marcel, Jacqueline, Roland, Pierrette, Reina, Lise et Serge, ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.180, RUE ST-PIERREST-CONSTANTTel : 450-632-1515www.poissantetfils.caLa famille y accueillera parents et amis le samedi 6 janvier de 9h à 11h. Les funérailles suivront à 11h en l’église St-Constant.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur et de l’AVC.