QUESNEL, Micheline



C'est avec tristesse que nous vous faisons part du décès de Micheline Quesnel survenu le 15 décembre 2017, à l'âge de 88 ans. Elle était la fille de feu Corona Gagné et de feu Lucien Quesnel.Elle laisse dans le deuil ses filles: Carole (Robert Marcel Lepage) et Lucie Vallières; ses petits-enfants: Caroline, Charlotte, Florence, Judith et Fabien. Elle laisse également dans le deuil ses deux soeurs Monique et Claudine ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousin(e)s et ami(e)s. Elle fut prédécédée par sa fille Denise en 1998.Une célébration en sa mémoire aura lieu en juin 2018 à Montréal.