LAURENDEAU, Jacqueline

née Daigneault



À l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont, le 19 décembre 2017, à l'âge de 91 ans, est décédée Mme Jacqueline Daigneault, épouse de feu Gérard Laurendeau.Elle laisse dans le deuil ses enfants Jeannine (Gilles Limoges), Lucille (Roger Caissy), Denise (Daniel Giroux) et Alain (Diane Leduc), ses petits-enfants Sophie, Élyse, Annie, Audrey, Valérie, Jonathan, Vincent et Francis ainsi que ses dix arrière-petits-enfants Alice, Élodie, Lily-Anne, Justine, Matthew, Éloi, Olivia, Noam, Derek, Thaélie et Liam. Elle laisse également ses frères Jacques (Annette) et Denis (Claudette), ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces, autres parents et amis.La famille vous accueillera au complexe:le mardi 2 janvier 2018 de 10h à 17h et de 19h à 21h et mercredi le 3 janvier dès 9h, suivi de la liturgie en chapelle à 11h.