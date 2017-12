Il tente d'électrocuter son ex-conjointe enceinte

PALM COAST, Floride | Un homme de Palm Coast, au nord d’Orlando, en Floride, fait face à la justice parce qu’il aurait tenté d’électrocuter sa femme enceinte avec laquelle il est en processus de séparation.

Selon le Daytona Beach News-Journal, qui s’appuie sur des informations émanant du bureau du shérif du comté de Flagler, Michael Wilson, 32 ans, aurait piégé la porte d’entrée de sa maison en électrifiant la serrure afin de blesser ou même de tuer son ex-conjointe qui attend leur enfant. En insérant la clé dans la serrure et en saisissant la poignée de porte, celle-ci aurait pu alors recevoir une forte décharge électrique.

Au Tennessee pour Noël, la femme a eu des doutes quand son ex a insisté pour qu’elle passe par la porte avant – celle qui aurait été piégée par Wilson – à son retour et, surtout, que leur fils n’y touche sous aucune considération. Le beau-père de la femme est allé voir ce qui se tramait chez elle et a contacté les autorités. À leur arrivée, les policiers ont constaté que la porte avant était verrouillée et barricadée, en plus de porter des marques de brûlures. En donnant un coup de pied dans la porte, ils ont provoqué une grosse étincelle.

De l’autre côté de la porte, ils ont retrouvé une installation élaborée comprenant notamment deux chaises, une chaise haute pour enfant, du ruban adhésif bleu, une tringle de douche, des fils électriques, du câblage et un chargeur de batterie de voiture avec des pinces.

La police a réussi à mettre la main au collet de Wilson vendredi. Pour recouvrer sa liberté en attendant son procès, ce dernier devra allonger 150 000 $ US. D’ici là, il demeure détenu à la prison du comté de Knox, au Tennessee. Il fait face à des accusations de voies de fait graves sur une femme enceinte ainsi que de vol d’arme.