Interdire le cellulaire à l’école?

Qualifié de « fléau » par Emmanuel Macron, le téléphone intelligent sera banni dès la rentrée 2018 dans les collèges et les écoles primaires de France.

On ne parle pas seulement de l’interdire en classe, mais dans tout le périmètre scolaire.

Je soupçonne que les réticences de M. Proulx ont beaucoup à voir avec le fait que la mesure serait extrêmement impopulaire auprès des jeunes, pour qui toute interdiction est une entrave à une liberté qui doit être absolue, puisque leurs parents leur ont rarement dit non.

Je me suis résigné aux cellulaires dans les corridors et à la cafétéria de l’université.

À la moindre sonnerie, le propriétaire de l’engin doit quitter la classe et n’y revenir qu’avec ma permission.

Je leur dis aussi : si on vous demande de le fermer au cinéma par politesse, où l’on va pour s’amuser, imaginez à l’université, où l’on vient pour apprendre.

Mon petit discours ne vise pas à les convaincre, ce qui est peine perdue, mais à leur faire comprendre comment je justifie l’interdiction et l’expulsion.

Il ne faut certes pas mettre toutes les technologies dans le même panier, et certaines offrent d’intéressantes possibilités pédagogiques. Mais elles ont aussi des impacts pervers.

Leur lecture est plus hachée, plus cursive, plus butineuse, moins approfondie.