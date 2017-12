Championnat du monde junior: la bougie d’allumage américaine

BUFFALO | S’il fallait voter aujourd’hui pour le joueur par excellence du Championnat mondial de hockey junior 2018, pas de doute que l’attaquant des États-Unis Casey Mittelstadt se retrouverait parmi les favoris.

Le choix de première ronde des Sabres de Buffalo, huitième au total, lors du dernier repêchage de la LNH est la bougie d’allumage pour la formation américaine depuis le début de la compétition. Avant le match du Canada face au Danemark, samedi soir, Mittelstadt trônait au sommet des pointeurs du tournoi avec six points, à égalité avec les Suédois Elias Pettersson et Rasmus Dahlin.

Dynamique et explosif, Mittelstadt a également marqué l’un des plus beaux buts du tournoi jeudi contre la Slovaquie lorsqu’il s’est complètement moqué du défenseur Michal Ivan avant de faire la même chose avec le gardien Roman Durny.

« Je prends beaucoup de temps lors de la période estivale pour travailler sur ma vision de jeu et mes mains. C’est important pour moi de toujours être au sommet de mon art. Quand je sens que je ne joue pas bien, je retourne travailler sur des aspects techniques de mon jeu. J’ai des attentes extrêmement élevées envers moi-même, probablement plus que quiconque. Chaque fois que je prends part à un match, peu importe à quel niveau, je veux être le meilleur joueur », a dit l’attaquant de 6 pi et 203 lb.

Combinaison gagnante

Face au Canada vendredi soir lors du match extérieur présenté au New Era Field, il a été l’artisan de la remontée américaine en se faisant complice sur les trois buts des siens en temps réglementaire Il a bien failli compléter le travail en tirs de barrage, mais il a été incapable de marquer après avoir déculotté Carter Hart avec une belle feinte.

Les attentes étaient élevées pour l’attaquant de 18 ans en début de compétition. Lors du camp estival américain, il avait dominé la compétition au sein d’un trio complété par Kailer Yamamoto et Logan Brown. L’entraîneur Bob Motzko ayant décidé de répartir les forces sur ses trios, Mittelstadt a joué les deux premiers matchs avec Patrick Harper et Riley Tufte.

Vendredi face au Canada, Motzko a de nouveau réuni Yamamoto et Mittelstadt, mais Brown étant blessé, l’entraîneur a tenté plusieurs combinaisons, tout d’abord avec Max Jones puis ensuite Will Lockwood. Mais c’est toutefois avec Brady Tkachuk que la chimie a réellement opéré. Mittelstadt et Tkachuk ont notamment uni leurs forces pour inscrire le troisième but américain qui créait l’égalité dans le match en troisième période.

« Casey était dans son élément aujourd’hui. Quand ça arrive, tu essaies simplement de trouver un compagnon de trio qui pourra créer une étincelle avec lui. Tkachuk l’a fait », a expliqué Motzko après la rencontre.

Mittelstadt est d’ailleurs doublement chez lui cette semaine. En plus de représenter les États-Unis en sol américain, le tournoi est présenté à Buffalo là où, en principe, il fera ses premiers pas dans la LNH.

« Un talent incroyable »

Pour Motzko, les Sabres ont fait un très bon coup en choisissant Mittelstadt l’été dernier.

« Je viens du Minnesota et lui aussi donc je l’ai vu faire ça souvent, à plusieurs niveaux différents. Je pense qu’il va continuer à le faire dans le futur. C’est un joueur avec un talent incroyable. »

Mittelstadt évolue cette saison avec les Golden Gophers de l’Université du Minnesota. Avant de rejoindre l’équipe américaine, il avait récolté 17 points en 19 matchs. Il sera en action cet après-midi à 16 h, alors que les États-Unis tenteront de s’assurer de la deuxième place du groupe B, face à la Finlande.