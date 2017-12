La maison de la princesse vendue

Chaque semaine apporte son lot de transactions sur la scène économique. Dans cette chronique hebdomadaire, nous nous proposons de scruter la valse des millions qui entoure les transactions d’initiés, les ventes immobilières, les achats de biens de luxe ou autres faillites retentissantes des gens riches ou célèbres.

Un condo du Ritz mis en vente à 4 millions $

Photo courtoisie, MartinRouleau.com

Un condo situé dans l’hôtel Ritz-Carlton au centre-ville de Montréal a été mis en vente pour 3,99 millions $. L’habitation de trois chambres à coucher et de trois salles de bains offre « de magnifiques planchers en bois et en marbre, (de) hauts plafonds, (un) salon et (une) salle à manger au concept ouvert », de même que de « superbes vues sur la montagne », selon un courtier. Deux espaces de stationnement intérieurs sont inclus dans ce prix.

Le patron d’une firme de pot encaisse

Bruce Linton, l’actuel patron de Canopy Growth Corporation, un des principaux producteurs de marijuana au Canada, a vendu 200 000 actions de la compagnie pour un peu plus de 4 millions $. Il en détient toujours pour plus de 51 M$. Le titre de Canopy, fondée par l’ancien directeur des finances du Parti libéral du Canada Chuck Rifici, a explosé de 255 % cette année. La légalisation promise par Justin Trudeau dès 2018 allèche les investisseurs.

La maison de Meghan Markle vendue à Toronto

Photo AFP

Une maison qui a été louée par l’actrice et future princesse Meghan Markle lorsqu’elle habitait Toronto a été vendue pour 1,1 million $. La propriété a trouvé preneur une semaine seulement après avoir été mise sur le marché. C’est alors qu’elle tournait la série américaine Suits à Toronto que Markle a rencontré le prince Harry avec qui elle va se marier en mai.

Le patron de Couche-Tard vend pour près de 10 M$ d’actions

Le patron d’Alimentation Couche-Tard, l’Américain Brian Hannasch, a vendu des actions de l’entreprise pour 9,7 millions $ quelques jours avant Noël. Il détient toujours 293 000 actions de Couche-Tard dont la valeur dépasse 19 millions $. Le titre de Couche-Tard a gagné 7,8 % à ce jour en 2017. La rémunération de Brian Hannasch s’est établie à 9,9 millions $ lors de l’exercice 2017 de la chaîne de dépanneurs.

Une Pagani Huayra unique

Photo courtoisie

Le constructeur italien Pagani a dévoilé une édition spéciale de son modèle de voiture sport Huayra. La Pagani Huayra Lampo (ce qui signifie éclair en italien) se veut un hommage à la Turbina de Fiat, un concept futuriste produit dans les années 1950. Le moteur V12 du bolide développe 750 chevaux. Pour l’instant, Pagani n’a pas encore dit s’il prévoit mettre en vente cette édition spéciale unique.