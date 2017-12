La routine santé de Stéphane Billette

Chaque semaine, Le Journal vous fait découvrir les trucs et astuces santé de différentes personnalités. De l’activité physique à l’assiette, en passant aussi par l’équilibre mental, chaque invité nous parle de sa santé et de ses choix pour rester actif et en forme.

Comment restez-vous en forme ?

C’est un grand sportif qui se cache derrière la cravate de Stéphane Billette, député libéral d’Huntingdon et ministre délégué aux PME. Le politicien de 46 ans s’entraîne pratiquement tous les jours malgré son horaire chargé de ministre, surtout lors de la saison estivale, que ce soit à la nage, à la course ou sur son vélo, alors qu’au cours des 15 derniers mois, il a effectué quatre demies courses IronMan en plus d’une complète. « Il y a quatre ans à peine, je partais de quelqu’un qui avait de mauvaises habitudes de vie, je fumais, je ne savais pas nager et le plus long que j’avais couru dans ma vie, c’était un kilomètre », mentionne M. Billette, qui a eu la piqûre pour le sport lors de son premier Défi Pierre Lavoie, qu’il a fait avec ses compatriotes de l’Assemblée nationale il y a cinq ans. Photo Fotolia

Depuis, il s’entraîne régulièrement à l’aube. Il n’est d’ailleurs pas rare qu’il enfourche son vélo et roule près de 100 km, avant de commencer sa journée au parlement. « L’avantage que j’ai, c’est que je suis un lève-tôt. Je suis debout vers 4 h, je pars à vélo jusqu’au mont Sainte-Anne (100 km) ou je jogge du Vieux-Québec au pont de Québec, ce qui donne environ une vingtaine de kilomètres. À mon arrivée à l’Assemblée, parfois j’ai déjà 100 km de pédalés ou 80 longueurs de piscine de faites ! » lance-t-il.

Avez-vous un objectif d’entraînement ?

Ayant pour objectif premier de rester en forme, M. Billette admet que c’est à travers le sport qu’il maintient un équilibre. « Ça me permet de changer de tête. Quand je pars à vélo, j’oublie tout et c’est comme ça que je vais chercher mon équilibre de vie », mentionne celui qui est encadré par deux entraîneurs avant ses courses. « Je cherche aussi à voir jusqu’où je peux pousser mon corps. Lorsqu’on est en forme, ça fait toute la différence. On a besoin de moins de sommeil, on respire mieux, on est moins fatigué », mentionne-t-il.

Comment restez-vous motivé ?

C’est grâce à l’encadrement que M. Billette garde la motivation à l’entraînement. « Lorsque j’ai un plan que mes entraîneurs m’ont préparé et que je dois suivre, je le respecte. Pour moi, la motivation c’est de me rendre à mes fins », explique-t-il.

Avez-vous des trucs pour bien manger ?

La vie de politicien et la saine alimentation ne font pas toujours bon ménage, estime M. Billette. Toutefois, il réussit à « faire attention », notamment en faisant des choix santé au restaurant, où il se retrouve régulièrement dans le cadre de son travail. « C’est mon plus grand défi l’alimentation puisque nous sommes souvent à l’extérieur, en rencontre avec des gens au restaurant. C’est très facile de tomber là-dedans, mais j’essaie le plus possible d’accompagner mes repas avec de la salade. Je demande toujours à changer les frites pour de la salade ou des légumes par exemple », illustre-t-il.

Quelle est votre meilleure adresse santé à Québec ? Photo Fotolia

Fervent amateur de tartare, le politicien admet qu’il aime aller faire un tour au Bello pour déguster son mets préféré. « J’y vais régulièrement, c’est un endroit que j’apprécie à Québec », indique-t-il. « Mais, je prends la salade au lieu des frites ! » précise-t-il. Photo Pierre-Paul Poulin

Quelle est votre activité physique préférée ? Photo courtoisie