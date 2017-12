La vie après la mort

Le texte de votre « Lectrice octogénaire » qui tablait sur les propos d’un prêtre défroqué, Étienne Autant, pour expliquer son absence de foi en Dieu m’a stupéfait. Elle croit ce que cet homme écrit alors qu’elle rejette les propos des évangélistes qui ont vu et vécu avec le Fils de Dieu. Et vous Louise, vous approuvez ses propos ?

Ce qui m’amène à conclure que toutes deux vous devez croire, comme le prétendent certains, qu’il n’y a pas eu d’Holocauste ! Que vous niez les propos du Dr Raymond A. Moody dans son livre La vie après la vie, ainsi que ce qu’ont vu les enfants de Fatima. Tout cela n’est que contes de fées pour vous.

Et si c’est le néant après notre séjour sur cette terre, pourquoi serions-nous altruistes et non égoïstes ? Je pourrais garder tout pour moi et me ficher des autres pour me rendre cette vie le plus agréable possible. Je ne peux m’empêcher de penser à toutes ces personnes qui passent ou qui ont passé leur vie à aider et à soigner les autres bénévolement pour se retrouver avec rien après la mort.

Un vieux sage a déjà dit que l’homme déteste au plus haut point avoir tort. Est-ce à cause de cela que les agnostiques et les athées évitent de lire des écrits qui pourraient les faire douter et ensuite réaliser qu’ils avaient tort ?

Si le Créateur n’existe pas, tout cet univers s’est formé seul et avec rien. Ces astres alignés avec une telle précision qu’on peut prévoir avec exactitude les saisons, les éclipses et les lunes. Tout cela serait le fruit du hasard ? Et bien moi je me dis qu’il faut être un bien pur naïf pour penser ainsi.

Et si vraiment il ne reste rien de nous après notre mort, nous aurions été aussi utiles que les roches dans les champs ? Ce que je refuse de croire du plus profond de mon âme et de ma conscience.

Claude Charrette

Je trouve très insultant l’amalgame que vous faites avec le fait que cette octogénaire et moi, athée pour elle, agnostique pour moi, devrions être automatiquement soupçonnées d’être des négationnistes de l’Holocauste, par le seul fait de notre absence de croyance en l’existence de Dieu. Ne pas croire en Dieu ne fait pas de quelqu’un une mauvaise personne.

Sachez cher monsieur que l’empathie est accessible à tout humain conscient de la valeur de ce qui l’entoure et surtout des gens qui l’entourent. Sachez aussi que l’altruisme n’est pas non plus généralisé chez tous les vivants, qu’ils soient croyants ou pas. Tout comme l’égoïsme n’est pas réservé aux seuls incroyants.

Quant à votre affirmation à propos du refus des athées et des agnostiques de lire des textes qui pourraient les faire changer d’avis à propos de l’existence d’un Dieu, je vous la renvoie du revers d’une seule main en vous demandant pourquoi vous refusez de lire toute la panoplie de livres scientifiques sur la formation du monde suite au Big Bang?

Certes le principe d’une force universelle qui a présidé à l’arrivée de ce Big Bang existe. Certains l’appellent Dieu, d’autres, le principe de la force de vie. Mais personne, et je dis bien personne n’en connaît, hors de tout doute raisonnable, la source. Un détail en passant, les roches servent à créer le sol dans lequel pousse la nourriture de l’homme. Ce n’est quand même pas rien.

Qu’est-ce qui vous donne le droit de mépriser ainsi ceux qui ne pensent pas comme vous ? Ceci incluant les croyants des autres religions. Car si je me laisse aller à divaguer comme vous l’avez si bien fait tout au long de votre propos, votre Dieu à vous est le seul et unique auquel on doit croire. Tous les autres, c’est de la foutaise ! Je vous rappelle une maxime à méditer : vivre et laisser vivre !