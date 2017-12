La vie rêvée sur pilotis

En mai dernier, le Sandals Grande St Lucian Spa & Beach Resort inaugurait ses 9 nouvelles villas sur pilotis. Un ajout spectaculaire pour ce tout-inclus 5 étoiles qui avait déjà tout pour séduire.

Wow ! C’est l’exclamation qui fuse spontanément quand le majordome ouvre la porte de la villa qui nous est assignée. Comment pourrait-il en être autrement­­­ devant cette vaste chambre dont le lit fait face à la mer et au pied duquel une partie vitrée (qui s’illumine en soirée) permet d’admirer le ballet incessant des poissons ?

Vient ensuite le grand balcon sur lequel trônent un bain pour deux, une petite table, des chaises moulées ainsi qu’un filet tendu au-dessus de l’eau, semblable à celui que l’on trouve sur les catamarans. On se dit qu’on ne bougera pas d’ici, qu’on s’y fera servir tous nos repas et que personne ne nous verra dans les piscines ou sur la plage puisqu’on plongera directement de notre balcon.

Pour tous les goûts Photo Lise Giguère

Mais le site en lui-même se fait également très attirant. Immense et fonctionnel, il propose deux sections bien distinctes. À la droite de la réception, on retrouve l’immense piscine, les restaurants, le spa Red Lane et le Centre de sports. La partie gauche, beaucoup plus calme, propose une piscine d’où toute musique est absente et surtout, de multiples possibilités de se détendre (hamacs et balancelles dans les jardins ou dans la mer, lits qui se balancent sous les arbres, etc.) près de cette longue plage de sable blanc (2 km) et de cette mer calme et tranquille. C’est assurément ce secteur qui obtient notre vote, d’autant qu’il est à deux pas de notre villa.

Entouré d’un côté par la plage Rodney Bay qui offre les eaux les plus calmes de toute l’île et par l’océan Atlantique de l’autre, ce magnifique hôtel de luxe offre des vues panoramiques sublimes. C’est l’endroit rêvé pour ceux qui cherchent le calme, le romantisme et la douceur de vivre.

On ne revient donc à la villa que pour le cocktail sur le balcon d’où l’on admire le coucher de soleil, avant de repartir dans l’un des nombreux restaurants du site. Si l’on préfère profiter de ce lieu magique, un seul signe au majordome et ce dernier dressera notre table sur le balcon ou dans l’une des tonnelles faisant face aux villas ou même, en différents lieux sur le site. En effet, dans les Sandals, un petit supplément et nos désirs deviennent réalité : souper romantique à une table intime dressée dans les jardins, sous un arbre illuminé ou près de la mer.

Les types d’hébergement Photo Lise Giguère

Les villas sur pilotis s’ajoutent à la vaste gamme de catégories de chambres offrant vue sur la mer ou sur les jardins, avec balcons aménagés d’un bain à remous ou d’une piscine privée.

Bien sûr, il s’agit d’une destination haut de gamme et l’endroit n’est pas accessible à toutes les bourses, mais il faut savoir que les prix varient selon les choix d’hébergement, les services d’un majordome et le moment de la saison. De plus, si l’on adore la plage et les activités terrestres et nautiques, on peut facilement opter pour les chambres les moins chères vu qu’on n’y sera pratiquement que pour dormir. Photo courtoisie

En ce qui nous concerne, malgré la beauté des lieux et les activités proposées, la quiétude et l’intimité de notre petite villa sur pilotis nous appellent. Surtout que chaque fois que l’on pousse la porte, notre majordome a imaginé une petite attention invitant au romantisme et au rapprochement. Faut-il s’étonner que, chaque année, de nombreuses fiançailles ou cérémonies de mariage soient célébrées dans les différents établissements Sandals ?

Le plus Des navettes circulent régulièrement entre les trois établissements permettant de profiter gratuitement des installations du Halcycon et du Regency La Toc. Le moins Sur le site, tout se déroule exclusivement en anglais.

Ce qu’on y trouve

311 chambres réparties en 17 catégories.

Plage de 1 km en forme de croissant de lune

Sports terrestres (tennis, tennis de table, ballon de plage, palets, pétanque, croquet, billard, jeux de société) et aquatiques (plongée en apnée, ski nautique, kayak, voilier Hobie Cat, vélo aquatique, planche à voile, plongée sous-marine) illimités, y compris des cours de plongée sous-marine. Aussi, accès au golf 9 trous du Regency La Toc ou à des cours de golf.

5 piscines et 4 bains à remous, 12 restaurants et 8 bars, 1 salle de gym, 6 salles de conférence, 1 chapelle sur pilotis, 1 buanderie et le Spa concept Red Lane (les soins ne sont pas compris)

Tous les majordomes ont été formés par la Guilde des majordomes professionnels d’Angleterre.

Spectacles et soirées thématiques.