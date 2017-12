Lapin coquin, lapin intelligent

À une époque antédiluvienne où je fréquentais l’université en sciences politiques, un brillant professeur bien avisé nous suggérait avec humour, de lire Playboy ! Était-ce pour les photos, que non ! Mais bien pour les grandes entrevues caustiques et mordantes où se pressaient les acteurs de ce monde. Depuis deux semaines, le lapin trône sur ma table de travail, et, c’est avec un malin plaisir que je redécouvre Patricia Hearst, Clint Eastwood, Jack Nicholson, Roman Polanski, l’hilarant Stephen King ou le brillant séducteur que fut Marcello Mastroianni. Si vous trouvez que les entrevues sont de nos jours complaisantes, attendez-voir un peu avec : Paroles de lapins (les grandes entrevues du magazine Playboy) aux éditions du sous-sol.





Avoir du mordant

Qu’on le veuille ou non, Playboy fut aussi le miroir d’une époque. Si l’attrait principal résidait en ces jeunes dames chichement vêtues, sans oublier la playmate de l’année, le fondateur Hugh Hefner voyait un peu plus loin. À travers ces entretiens qui ressemblent parfois à un ring de boxe, les « vedettes » ou personnalités influentes se livrent sans fausse modestie. De Donald Trump tout jeune qui se voyait déjà en haut de l’affiche (hélas) à Clint Eastwood

talonnait sur son rôle de l’inspecteur Harry et la violence qu’il distille, nous sommes vraiment dans un autre registre. Pour les écrivains et les amateurs de science-fiction, la répartie de Stephen King

et du maitre Stanley Kubrick,

visionnaire plus d’une fois, vaut son pesant d’or.

Sur ce, et, un peu en avance, je vous souhaite une merveilleuse année 2018, avec des lectures enrichissantes, de la musique, et entourée de gens qui vous rendent heureux !