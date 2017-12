Le bulletin de 2017, un échec

Jusqu’à présent, ils ont échoué. Et les hauts salariés n’ont pas obtenu la note de passage.

Marc Bergevin et Claude Julien ont la tâche de donner du lustre à cette organisation. Ils ont la responsabilité d’élever les standards d’excellence.

Rien ne doit être épargné. Autant du côté des effectifs, que des entraîneurs, et également du côté des gens qui appartiennent à la garde rapprochée.

Bergevin a les coffres remplis. L’an prochain, Tomas Plekanec quittera et Bergevin pourra ajouter 6 M$ à la caisse. Il doit revoir son modèle d’affaires. Ce qu’il a proposé au cours des derniers mois ne fonctionne pas.

À moins qu’on déniche un joueur de centre de fort calibre, ce qui pourrait changer la donne. Mais encore là, comment obtenir un tel joueur sans offrir un ou des patineurs pouvant attirer l’attention d’une équipe désirant se donner plus de profondeur sur le flanc gauche ?

Que faire avec Max Pacioretty ? Oublions les ennuis qu’il éprouve, il sera joueur autonome sans restriction à la fin de la saison 2018-2019. Peut-on parier un p’tit deux qu’il n’endossera pas l’uniforme tricolore une fois qu’il aura complété son engagement ? Ne serait-il pas le bon moment pour l’afficher dans la vitrine et passer aux actes ?

Certes, il peut contribuer largement au développement des jeunes joueurs, il peut créer un environnement propice à la progression des patineurs, mais encore faut-il que les jeunes joueurs de l’organisation aient le talent pour se tailler une place de choix au sein de la grande équipe. Et ça ne semble pas le cas présentement.

Des actions s’imposent. Larguer la saison ne garantit pas le tout premier choix à l’encan de 2018. Mais le statu quo n’est pas une option non plus.

♦ Devant le Tricolore, pour atteindre le classement des équipes repêchées, on retrouve les Hurricanes, les Penguins, les Flyers, et les Panthers.

♦ Et, dernière mise à jour, le Canadien tire de l’arrière par 10 points sur les Bruins, 11 points sur les Maple Leafs, huit points sur les Rangers et les Islanders...

♦ Tomas Plekanec a marqué un but en 23 matchs.

♦ Max Pacioretty n’a marqué qu’un seul but en 20 matchs, aucun en décembre.

Marc Bergevin ne rencontrera aucun objectif fixé en début de saison. Le Canadien n’est pas une meilleure formation... les résultats sont non seulement décevants, mais ils soulèvent une foule d’interrogations, autant chez le personnel des joueurs que pour les décideurs.

♦ Les départs d’Alexander Radulov et d’Andreï Markov combinés avec l’arrivée de Kyle Alzner, Joe Morrow, Victor Mete (cédé depuis à l’équipe canadienne junior), Jordie Benn (en mars dernier), David Schlemko, le départ de Brandon Davidson (au ballottage)... et quoi encore ?

♦ L’arrivée de Jonathan Drouin et le départ de Mikhail Sergachev.

Pouvait-on prévoir qu’à la fin de décembre, les Blackhawks de Chicago et les Penguins de Pittsburgh pourraient rater le rendez-vous printanier ?

À Chicago, les exigences du plafond salarial ont finalement des conséquences sur les Blackhawks. On ne parvient plus à mieux encadrer les meilleurs effectifs.

Les Blackhawks n’ont plus cette brigade défensive aussi polyvalente que par les années passées. Duncan Keith n’est pas aussi dominant et Brent Seabrook n’est plus aussi fiable.