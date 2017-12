Le tapis continue de glisser

On s’en doute depuis un bon moment déjà, mais les séries seront très difficiles à atteindre pour le Canadien de Montréal. Rien n’est impossible, mais à voir la façon dont l’équipe se comporte jusqu’à présent, il est difficile de croire qu’il y a effectivement une lumière au bout du tunnel.

À ce stade-ci de la saison, le Tricolore devrait obtenir un pourcentage de victoire d’environ 660 pour espérer participer à la danse printanière. Quand on voit qu’en ce moment il est ardu pour l’équipe de maintenir une moyenne de 500...

C’est inquiétant, car il est presque impossible de trouver des points positifs autant en attaque qu’en défensive.

Le Tricolore ne compte sur aucun joueur parmi les 100 premiers marqueurs de la LNH et leurs trois premiers pointeurs, Phillip Danault, Brendan Gallagher et Alex Galchenyuk ne comptent que 21 petits points en 38 parties.

À l’arrière, ce n’est guère plus reluisant, particulièrement depuis la perte de Shea Weber. L’absence du meilleur défenseur de l’équipe combinée à la douteuse décision de prêter Victor Mete à Équipe Canada junior (j’y reviendrai) font en sorte que le Canadien n’a d’autre choix que d’utiliser Karl Alzner sur la première paire de défenseurs. Et pas besoin de dire que ce n’est pas facile.

Match après match, il est en difficulté. Il donne constamment la rondelle à l’adversaire, il se retrouve toujours en dehors du jeu et, en plus, il ne s’implique pas physiquement. Le CH misait beaucoup sur lui quand il a signé un contrat avec lui cet été et c’est un énorme constat d’échec.

Relève

Un autre aspect qu’on connaît depuis longtemps, mais qui, chaque semaine, devient de plus en plus évident est le manque de relève chez le CH.

En l’absence de quelques défenseurs, on a rappelé Brett Lernout du Rocket de Laval, mais ce fut très difficile pour lui. On ne peut pas trop lui en vouloir, car le problème semble être généralisé.

D’ailleurs, pour revenir à Mete, j’ai beaucoup de mal à m’expliquer la décision du Canadien de l’avoir envoyé au Championnat mondial junior. Oui, c’est une expérience incroyable pour le jeune homme, mais n’aurait-on pas besoin de lui à l’heure actuelle chez le Tricolore ?

Après tout, l’Avalanche du Colorado n’a pas prêté Samuel Girard. Est-ce encore de l’improvisation de la part de la haute direction du Canadien ? La question se pose.

En pleine course aux séries et à l’aube d’un voyage très important sur la route, le Tricolore a pris la décision de se priver de l’un des seuls défenseurs de l’équipe efficace en relance.

J’ai d’ailleurs bien hâte de voir la décision que va prendre Marc Bergevin après le tournoi. L’équipe manque cruellement d’attaque et aussi de vitesse de relance à la défensive. Ce serait une grave erreur de le renvoyer au junior.

Pas d’excuses

On a bien fait de retirer le slogan « No excuses » dans le vestiaire du Canadien l’an dernier, car c’est la seule chose qu’on entend depuis le début de la présente campagne.

Chaque match, il y a quelque chose qui cloche. Quand ce n’est pas l’indiscipline qui coule l’équipe, celle-ci connaît un mauvais début de match qui lui fait mal ou bien s’écroule en deuxième période. Heureusement, Carey Price a retrouvé ses repères. Il a été excellent contre la Caroline et contre Tampa Bay malgré des défaites.

C’est au moins ça.

– Propos recueillis par Kevin Dubé

Les échos de Bergie

Tavares partira-t-il ?

Selon plusieurs, John Tavares serait le remède à tous les maux du Canadien. Par contre, comme le disent les anglophones, il faut être deux pour danser le tango ! Je vois bien mal les Islanders échanger leur capitaine et joueur vedette alors qu’ils s’apprêtent à déménager dans un nouvel aréna. Avant les matchs d’hier soir, Tavares était le deuxième pointeur de la LNH à égalité avec son compagnon de trio Josh Bailey. De plus, les Islanders sont en pleine course aux séries dans la division Métropolitaine. À moins que Tavares annonce à ses patrons qu’il n’a pas l’intention de signer une prolongation de contrat à Long Island, il serait très surprenant de le voir porter un autre uniforme que celui des Islanders cette saison.

Une ligue de jeunes

Pendant que certaines équipes continuent de s’entêter à faire confiance à des vétérans en fin de carrière, d’autres ont emboîté le pas et ont commencé à faire confiance aux jeunes. Curieusement, ces équipes font partie des meilleures en ce moment. Les Bruins de Boston par exemple, comptent sur un noyau extrêmement jeune et, vous savez quoi ? Ils sont l’équipe de l’heure dans la LNH. Que dire également du Lightning de Tampa Bay ou des Predators de Nashville ? Les Preds, en plus d’être dominants, comptent sur le jeune Eeli Tolvanen dans la filière, un joueur qui pourrait même terminer la saison à Nashville après le Championnat mondial de hockey junior. Même chose pour les Devils qui ont décidé de rebâtir et les résultats sont probants. C’est ça, la nouvelle façon de faire dans la LNH. Certaines équipes devraient prendre des notes.

Incroyables Golden Knights

En début de saison, peu d’amateurs croyaient possible que les Golden Knights de Vegas maintiennent le rythme au point d’être les meneurs de la division Pacifique à l’approche de la mi-saison. La formule décidée par la LNH pour le repêchage d’expansion leur a été extrêmement bénéfique. Maintenant, que feront-ils lors de la date limite des échanges ? En début d’année, le plan semblait être de liquider quelques vétérans pour renflouer les coffres d’espoirs et de choix au repêchage. Mais est-ce encore réaliste comme option ? Pas certain que le public accepterait une vente de feu à Vegas.