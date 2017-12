Le week-end culturel de ... Luc Langevin

Quel est votre coup de cœur cinématographique de l’année 2017 ?

Le film Blade Runner 2049, du réalisateur Denis Villeneuve. Ça faisait longtemps que je n’avais pas vu un aussi bon film. J’ai particulièrement aimé le scénario, la réalisation et la musique. Ce sont ces trois aspects de cette production qui m’ont frappé à mesure que je regardais le film. J’ai adoré les revirements qui étaient souvent imprévisibles. L’histoire était racontée avec beaucoup de finesse tout en s’éloignant du style américain. C’était vraiment bien fait.

Quel est le spectacle qui vous a particulièrement séduit en 2017 ?

J’ai vu un excellent spectacle à New York, qui s’intitule In & Of Itself. Il s’agit du magicien Derek DelGaudio, qui est très loin des spectacles de magie traditionnelle.

C’est sans doute le meilleur spectacle que j’ai vu de ma vie. Il se situe à mi-chemin entre un spectacle d’illusion­­­ et d’art contemporain. Il évoque un moment de sa vie qui l’a bouleversé à travers six numéros qui s’enchaînent pour faire un tout. Ses illusions ont été conçues sur mesure pour appuyer son histoire qui a un aspect théâtral. C’est un très grand spectacle pour adultes. Déjà, on compte plus de 300 représentations. On en sort bouleversé. Le spectacle est d’ailleurs à l’affiche au Daryl Roth Theater jusqu’en mai 2018.

Quelle est l’exposition qui a suscité votre intérêt ?

J’ai récemment été au Musée McCord voir l’exposition Illusions, L’art de la magie, qui est principalement une exposition sur d’anciennes affiches de magiciens. C’est unique au Canada et très intéressant, d’autant plus qu’il s’agissait à l’époque de leur seul moyen de publicité. Souvent, l’affiche raconte les numéros que l’on retrouvait dans leurs spectacles, ce qui est très différent de ce que l’on fait aujourd’hui. L’exposition est divisée selon les types d’illusions et de magie de l’époque ce qui en fait aussi un voyage dans le temps. Je la recommande fortement. On a jusqu’au 7 janvier pour y aller.

Quelle est la série que vous prenez plaisir à regarder ?

J’aime beaucoup la série Stranger Things. L’univers fantastique, science-fiction et rétro que l’on y retrouve sont des éléments que j’aime vraiment. Encore ici, le scénario et la musique m’interpellent. Sinon, j’ai aimé suivre la série Game of Thrones. J’ai visionné toutes les saisons.

Quelle est la musique que vous aimez écouter ?

Je me suis procuré l’album Gesamtkunstwerk du groupe québécois Dead Obies. Étonnamment, je me suis surpris à aimer leur musique qui est du rap. Lorsque j’ai entendu leur musique la première fois, j’ai trouvé cela très accrocheur. Puis, j’ai écouté tout leur album et je suis vraiment tombé amoureux de cette musique. C’est mon coup de cœur musical de l’année.

