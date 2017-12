Les 25 événements marquants

Visé par une pluie d’allégations d’inconduites sexuelles, le 18 octobre, Éric ­Salvail perd ses commanditaires et toutes ses émissions. V débranche En mode Salvail et Les recettes ­pompettes, tandis que Rouge remise Éric et les Fantastiques. Moins d’une semaine plus tard, la maison de production de l’animateur, Salvail & Co, vend ses actifs.