Les Montagnes Blanches en 7 attractions hivernales

S’élevant fièrement entre le Maine à l’est, le Vermont à l’ouest, la région des Lacs au sud et le Great North Woods au nord, la région des Montagnes Blanches du New Hampshire couvre pratiquement le quart de cet État.

Ses sommets enneigés (à l’origine de son nom), ses gorges étroites, ses lacs, ses cascades, son mont Washington (point culminant du nord-est des États-Unis avec ses 1917 m) et ses hôtels au charme d’antan en font l’une des plus anciennes destinations touristiques des États-Unis. Magnifique en été, spectaculaire en automne, l’endroit propose une panoplie d’activités dans la neige et le froid de l’hiver. Mais attention, pendant cette saison, le climat y est très rude. Il vaut mieux s’informer avant de s’y aventurer.

Voici 7 activités qui combleront les amoureux de sports d’hiver et de la vie en général !

Les pentes de ski

Photo courtoisie, Tourisme NH

On y trouve certains des meilleurs terrains de ski dans l’est. Attitash Mountain Resort (Attitash­­­.com), Cannon Mountain (cannonmt.com), Cranmore Mountain Resort (cranmore.com), Loon Mountain (loonmtn.com), Wildcat Mountain (skiwildcat.com), etc. On peut apporter son équipement ou en louer sur place.

Les glissades et la tyrolienne

Photo courtoisie, Tourisme NH

À North Conway, les non-skieurs ou les petites familles apprécieront la Cranmore Mountain avec ses glissades sur tubes, son Mountain Coaster où l’on contrôle sa vitesse, mais surtout le Soaring Eagle Zip Line, une tyrolienne dans laquelle, on s’envole à deux sur 215 mètres le long de la montagne.

► www.cranmore.com

Le train à crémaillère

Photo courtoisie, Tourisme NH

À Gorham, le train à crémaillère SnowCoach, transporte les passagers à environ 4200 pieds jusqu’à la limite des arbres sur le mont Washing­ton. Ces excursions d’une heure environ ont lieu tous les jours, selon les conditions météorologiques et d’enneigement.

► www.mtwashingtonautoroad.com

Le traîneau à chiens

Photo courtoisie, Tourisme NH

À Jefferson, le Muddy Paw Sled Dog Kennel offre des randonnées en traîneau à chiens (2 à 3 heures) hors des sentiers battus. Quoi de mieux pour apprécier le paysage des Montagnes Blanches ?

► www.dogslednh.com

Les excursions

Photo courtoisie, Tourisme NH

À Lincoln, Alpine Adventures propose des randonnées guidées en raquettes dans les 300 acres de Barron Mountain. Ce circuit comprend une brève excursion hors route dans les véhicules à six roues Pinzguaer et une heure de raquette avec guides. On peut également opter pour une excursion d’une heure et demie en Pinzgauer sans l’excursion en raquettes. Aussi, tyrolienne au-dessus des arbres sur environ 5 km.

Photo courtoisie, Tourisme NH

► ww.alpinezipline.com

Le survol de la région en hélicoptère

Photo courtoisie, Tourisme NH

À Warren, White Mountains Helicopter offre l’expérience ultime : survoler les montagnes Blanches ! Cinq itinéraires différents invitent à explorer la région de Warren, Plymouth, la rivière Connecticut, le lac Écho, Franconia Notch, etc.

► www.flywm.com

La table du restaurant 1865 Wine Cellar

Photo courtoisie, Tourisme NH

Après toutes ces émotions, si on se la jouait Grand Seigneur ? Au Mountain View Grand de Whitefield, on s’offre un repas intime dans le 1865 Wine Cellar, au centre d’une cave à vin où dorment 6000 bouteilles.

► www.mountainviewgrand.com