Les règlements concernant nos amis poilus

À compter de demain, tout chien ou chat âgé de plus de 6 mois et gardé sur le territoire de Laval devra être stérilisé. Des ­exceptions pourront s’appliquer avec une preuve écrite d’un ­médecin vétérinaire.

Dès le 1er janvier 2018, tous les chats et les chiens résidant à Laval devront être stérilisés.

Dès le 1er janvier 2018, tous les chats et chiens de Montréal devront être stérilisés.

Tout animal devra avoir une licence de la ville, bien sûr, mais le règlement stipulant que tout chat et chien gardé sur le territoire de Laval devra être muni d’une micropuce sera appliqué dans un an, soit en janvier 2019.

Dès le 1er janvier 2018, tous les chats et les chiens ­résidant à Laval devront être munis d’une micropuce en tant ­qu’identification permanente.

L’obligation pour un animal d’être muni d’une micropuce ne sera effective que le 31 décembre 2019 et, pour le moment, ne concerne que les chiens.

Dès le 1er janvier 2018, tous les chats et les chiens résidant à Montréal devront être munis d’une micropuce en tant qu’identification permanente.

Le 1er janvier 2018, cela fera un an qu’il est interdit aux ­médecins vétérinaires du ­Québec de procéder à la caudectomie (le coupe de la queue) et à l’essorillement (le taille des oreilles) chez les chiens et les chats.

Vrai Faux