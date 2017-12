Les tournées les plus attendues de 2018

C’est en janvier 2015 que Sam Smith est venu jouer à Montréal, au Centre Bell, pour la seule fois de sa carrière. Plus de trois ans plus tard, le Britannique de 25 ans, qui a sorti son deuxième album, The Thrill of It All, en novembre dernier, est de retour au même endroit. Parions qu’il réservera son mégasuccès Stay With Me pour la toute fin du concert.