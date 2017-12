Notre Bureau d’enquête fait bouger les choses

Le 24 avril, notre Bureau d’enquête révélait que l’Unité permanente anticorruption (UPAC) surveillait de près l’ancien premier ministre Jean Charest et l’ex-argentier libéral Marc Bibeau dans le cadre d’une enquête nommée Mâchurer. Les reportages qui ont suivi ont occupé l’avant-plan de l’actualité politique tout au long de l’année.

Mais tandis que nous révélions de nombreux détails sur la grande proximité entre messieurs Charest et Bibeau, l’UPAC, elle, s’inquiétait plutôt des fuites de ses informations dans les médias.

Une équipe d’enquêteurs composée de six corps policiers s’est alors mise au travail « dans le plus grand secret », a reconnu plus tard le directeur des opérations de l’UPAC, André Boulanger.