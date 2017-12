Quel cocktail du jour de l'An êtes-vous?

Quiz

Quelque chose de réconfortant et de sécurisant

Du respect mutuel et de la liberté

De la passion et des plaisirs enivrants

Photo Nathan McBride via Unsplash

Manger local et bio

Photo Chad Madden via Unsplash

Proscuitto et melon

Photo John Canelis via Unsplash

Un décolleté plongeant, des gros talons hauts et une jolie jupe noire

Leggings et chandail confortable

Photo Priscilla du Preez via Unsplash

Quels sont vos plans pour le Nouvel An?

Girls night out à l'Appartement 200. YOLO!

Photo David via Unsplash

Crème de menthe

Apérol Spritz

Champagne

Martini Litchi

Vous avez obtenu crème de menthe et Perrier! Vous êtes une personne qui adore le confort, mais qui est à la fois très ambitieuse. Vous vous mêlez bien à différentes situations et on apprécie votre compagnie. PS: Félicitations! Vous aurez l'haleine fraîche pour les Fêtes!

Vous êtes l'Apérol Spritz! Du genre festif, vous êtes souvent celui qui fait lever le party lorsque vous êtes en groupe. Vous avez probablement plusieurs invitations pour le jour de l'An et vous comptez bien célébrer en grand! 2018 est à vous!

Vous êtes le Champagne! Classique, mais indémodable, le Champagne est fait pour les grandes occasions, tout comme vous. Vous aimez flasher et avoir l'attention, même si vous êtes de nature très généreuse. Vous volerez le show pendant le party du Nouvel An, c'est certain!

Vous êtes le Martini litchi! Vous êtes une personne élégante qui sait ce qu'elle veut. Même si vous paraissez parfois un peu snob, on ne pourra jamais vous reprocher votre grande douceur et votre honnêteté.

http://storage.quebecormedia.com/v1/jdx-prod-images/photo/f413d9e3-85b3-4595-93e8-ca920730a4e4_24838919_309143259601116_4031609535020924928_n.jpg

http://storage.quebecormedia.com/v1/jdx-prod-images/photo/11b9d564-e140-4b42-a19d-63ca0fcdca19_22802093_142162383181009_8074024627938000896_n.jpg

http://storage.quebecormedia.com/v1/jdx-prod-images/photo/a5202c45-e55e-4a20-b767-61066de369a1_23735093_289590288216539_1712939485718642688_n.jpg

http://storage.quebecormedia.com/v1/jdx-prod-images/photo/776ae850-3ba3-44fe-84eb-decf0d391c7a_21827343_486469985066105_101345018979024896_n.jpg