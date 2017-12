Sous peu, les nouveautés 2018 vont commencer à affluer dans toutes les librairies. Pour vous aider à y voir plus clair, on a dressé la liste des romans étrangers à surveiller au cours des trois prochains mois.

En mars, on aura enfin la chance de lire le deuxième roman de l’écrivain américain Jonathan Franzen qui, en anglais, a été publié en 1992. Autrement dit, c’est le livre qu’il a écrit « juste avant » Les Corrections, qui a reçu en 2001 le National Book Award. Du coup, on a très hâte de faire plus ample connaissance avec Louis Holland, dont la richissime grand-mère sera tuée par un tout petit tremblement de terre. Le vrai cataclysme surviendra donc après... lorsque les membres de la famille Holland n’hésiteront pas à s’entredéchirer pour mettre la main sur les 22 millions de dollars que leur excentrique aïeule a laissé derrière elle.

►Sortie prévue en librairie le 6 mars

Pour l’instant, on ne sait pas exactement à quelle catégorie appartient le nouveau Dan Vyleta. Science-fi ? Fantastique ? Thriller ? Sans doute un peu des trois, puisque ce roman nous réserve une sacrée drôle d’histoire : vers la fin du XIXe siècle, tous ceux qui nourrissent de mauvaises pensées dégagent de la fumée et seuls les aristocrates capables de maîtriser leurs émotions ne s’enfument jamais. Issus de familles aisées, Thomas et Charlie, 16 ans, fréquentent donc un chic pensionnat où ils sont censés apprendre à ne plus fumer. Mais en cherchant à comprendre comment l’un des élèves les plus malfaisants et sadiques de l’école peut déjà y parvenir, les deux adolescents joueront sans le savoir avec le feu et très vite, ils devront fuir dans l’espoir de rester en vie. Vivement février !

►Sortie prévue en librairie le 22 février

Depuis quelques jours, on peut manger du maïs soufflé en regardant Au revoir là-haut, l’adaptation cinématographique du génial roman de Pierre Lemaitre qui, en 2013, a raflé une foultitude de prix (dont le Goncourt et le prix du Meilleur roman français décerné par le magazine Lire). Autre bonne nouvelle ? On va très bientôt pouvoir en découvrir la suite, puisque Couleurs de l’incendie met en scène la sœur d’Édouard Péricourt, l’un des deux vétérans de la Grande Guerre dont on peut maintenant suivre sur grand écran les incroyables aventures. Et à l’instar de son frère, Madeleine Péricourt ne tardera pas à vouloir se venger de tous ceux qui ont réussi à transformer son existence de rêve en véritable cauchemar.

►Sortie prévue en librairie le 5 janvier

Après Rien ne s’oppose à la nuit et D’après une histoire vraie qui, en 2015, a notamment obtenu le Prix Renaudot, la romancière française Delphine de Vigan nous revient avec un livre qui ne devrait laisser personne de marbre. Abordant à sa façon le thème de la loyauté, elle nous permettra en effet de côtoyer un adolescent perturbé qui attirera rapidement l’attention de l’une de ses professeures : ayant elle-même été exposée à la violence durant son enfance, Hélène pense que le jeune Théo pourrait lui aussi être chez lui victime de maltraitance. Une situation qui affectera également Mathis, le meilleur ami de Théo, et Cécile, la mère de Mathis. Reste à savoir comment chacun d’eux y réagira et surtout, envers qui ils feront preuve de loyauté...

►Sortie prévue en librairie le 9 février

À 70 ans, le célèbre écrivain américain Paul Auster – à qui on doit entre autres l’excellente Trilogie new-yorkaise, Moon Palace, La musique du hasard et Léviathan – déborde toujours d’imagination. La preuve ? Avec ce énième roman qui comptera près de 1000 pages, il s’est amusé à décrire les quatre destins possibles d’Archibald Isaac Ferguson dont le parcours, chaque fois entamé à la maternité de l’hôpital Beth Israel de Newark le 3 mars 1947, sera affecté de quatre manières différentes par la même tragédie. À ce stade, on ne peut hélas en dire plus. En revanche, on peut ajouter deux choses : Paul Auster a mis plus de trois ans à écrire ce volumineux bouquin et aux États-Unis, la plupart des médias l’ont encensé.

►Sortie prévue en librairie le 17 janvier

D’autres sorties à surveiller

En janvier

Chanson de la ville silencieuse d’Olivier Adam, aux Éditions Flammarion

Une vie sans fin de Frédéric Beigbeder, aux Éditions Grasset

L’amie prodigieuse IV – L’enfant perdue d’Elena Ferrante, aux Éditions Gallimard

La feinte de l’attaquant de Philip Kerr, aux Éditions du Masque

L’homme craie de J.C. Tudor, aux Éditions Flammarion Québec

En février

Le sang et le pardon de Nadeem Aslam, aux Éditions du Seuil

Pactum salis d’Olivier Bourdeaut, aux Éditions Finitude

La femme qui tuait les hommes d’Eve de Castro, aux Éditions Robert Laffont

Ceux d’ici de Jonathan Dee, aux Éditions Plon

La femme à la fenêtre d’A.J. Finn, aux Éditions Presses de la Cité

Falaise des fous de Patrick Grainville, aux Éditions du Seuil

En mars