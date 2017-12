Samuel Dickner trace son propre chemin

La persévérance finit toujours par payer. Parlez-en à l’attaquant Samuel Dickner, qui à 18 ans, a réussi à se tailler une place dans l’alignement du Drakkar de Baie-Comeau avec lequel sa tenue ne cesse d’impressionner.

Le patineur de Québec n’a pas emprunté le chemin traditionnel pour atteindre les rangs du hockey junior majeur. Il a porté les couleurs de l’Académie Saint-Louis avant de figurer comme recrue à 17 ans chez le Blizzard du Séminaire Saint-François (midget AAA), là où il a carrément explosé.

Tellement que le Drakkar lui a offert un contrat à titre de joueur affilié durant la campagne qu’il a conclue avec 37 points en 40 matchs. Dickner a même été élu joueur du match à l’issue de la finale de la coupe Telus, où le Blizzard s’est contenté de la médaille d’argent.

Même si son apport offensif est plus limité à Baie-Comeau cette saison, Dickner applique la même recette sur la patinoire qui lui a valu tout son succès jusqu’à maintenant.

«Il connaît une belle progression depuis le début de la saison. Il travaille très fort, c’est un jeune qui a la vitesse pour jouer dans cette ligue. Il a dû effectuer une période d’ajustements, mais depuis un mois, il joue du hockey qui m’empêche de le sortir de l’alignement», témoignait l’entraîneur-chef du Drakkar, Martin Bernard, avant le match de samedi après-midi.

Le même individu

En 35 rencontres, deuxième plus haut total parmi ses coéquipiers, le jeune homme revendique une fiche de trois buts et quatre mentions d’aide. Son différentiel de +2 témoigne également de son efficacité à forces égales.

«Je suis resté moi-même. Même en n’étant pas repêché et en passant par l’Académie, j’ai démontré que je pouvais accomplir de grandes choses. J’ai joué là-bas avec Métis Roelens (ancien du Blizzard, maintenant avec les Olympiques) et on a grandi ensemble là-dedans», a souligné le principal intéressé.

«C’est une belle surprise pour nous. Tout le mérite lui revient. Il met les bouchées doubles pour avoir un impact dans notre club», a renchéri Bernard.

Dickner avoue avoir grandement appris sous les ordres de Martin Laperrière à sa seule année midget AAA. «Martin a beaucoup d’expérience, ce qui nous a aidés pas mal.»