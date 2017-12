Le youtubeur vedette PL Cloutier, dont la chaîne est suivie par près de 300 000 abonnés, partage son quotidien et parle de tout et de rien dans son tout premier livre – un succès énorme – Toute va ben été : Mon récit réconfortant.

Avec beaucoup d’humour, la star du web, qui fait un malheur au Québec et en France, raconte ses années à l’école secondaire, son bal de finissants moche, son « coming out », ses amours (... avec un millionnaire désagréable !), son premier appartement (« une vidange »).

Il écrit qu’il s’est toujours trouvé moche, décrit les « 5 types de gars sur Tinder », explique qu’il faut toujours être prêt pour le pire (à ce titre, allez voir ses expériences de maisons en pain d’épices sur sa chaîne...). On apprend aussi qu’il adore boire du vin, mais qu’il est rarement saoul. Et on lit ses réflexions sur la « connu life ».

Un phénomène

PL Cloutier est un véritable phénomène. En novembre, après la sortie de son livre, il a fait 17 séances de dédicaces – un « marathon fou », ­décrit-il. Au Salon du livre de Montréal, le ­samedi, les files comptaient 200 personnes.

Son livre, coloré et dynamique, est une corde de plus à son arc, puisqu’il est davantage connu sur YouTube. « Je ne suis pas le premier youtubeur à sortir un livre – au Québec, c’est plus rare. YouTube est quand même plus récent qu’en France ou aux États-Unis. Mais plusieurs youtubeurs que je suivais et que j’aimais beaucoup avaient sorti des livres. Ça m’a donné le goût de le faire. Je l’ai fait pour le défi : j’aime faire des nouvelles choses, je n’aime pas faire les mêmes trucs deux fois. L’opportunité s’est présentée et j’ai sauté là-dedans. »

Il sait que les abonnés sont ­enthousiastes face à ses projets. « J’ai la chance d’avoir une communauté ­d’abonnés très engagée, qui aime me suivre et qui embarque dans toutes mes folies. Mais ce qui me rend le plus content, c’est que les commentaires à propos du livre sont bons. »

Anecdotes

Il se raconte beaucoup... et assure avoir gardé un filtre, une certaine pudeur. « C’est un vrai défi de trouver la bonne tonalité : il ne fallait pas que ce soit trop littéraire ou trop québécois. Il y avait le souci que le livre puisse être lu par le public d’ici et le public en France. »

PL Cloutier a choisi des anecdotes de sa vie qui sont personnelles, mais qui peuvent trouver un écho chez ses lecteurs. « Je voulais des histoires pas plates – c’était mon critère numéro un ! »

Il a aussi découvert qu’un livre est écrit... et réécrit souvent. « Il y a plusieurs étapes ! C’est une bonne chose parce que c’est rare que j’ai le temps de peaufiner un projet – sur YouTube ça va à une vitesse tellement rapide qu’on n’a pas trop le temps de se questionner, corriger, améliorer. Sur le livre, c’était une cadence différente que j’ai vraiment appréciée. Ça a été tout un apprentissage... et au travers de ça, je suis content que ce soit quand même le livre que j’avais envie de faire ! »

Thématiques

PL Cloutier explique que le choix des ­thématiques s’est fait facilement.

« J’ai choisi les histoires qui ­concernaient mes débuts dans la vie et qui nourrissaient l’angle de mon livre, qui est : même si on n’est pas ­parmi les populaires, celui à qui on donne toutes les chances, ou le plus beau, ou le plus fin, on peut quand même avoir une vie l’fun. C’était le message que je voulais passer. »

► La chaîne YouTube de PL Cloutier est suivie par près de 300 000 abonnés au Québec et en France.

► Il est devenu, en 2016, le premier youtubeur québécois à partir en tournée avec une série de ­spectacles interactifs intitulés Bonne fête à moi.

► Le youtubeur français Théo Gordy signe la préface.

► En janvier, il compte se concentrer sur la production de ses vidéos.

EXTRAIT

« Depuis que je fais des vidéos sur YouTube, quelque chose de nouveau est apparu dans ma vie : la “connu life”.

C’est une expression que j’utilise pour parler du phénomène de se faire reconnaître en public, au lieu d’y aller avec les termes “célébrité”, “vedette”, etc. Je trouve que ça reflète mieux ma réalité : je vis avec la “connu life”. C’est le fait d’être connu un peu, seulement par ceux qui nous suivent, et totalement inconnu des autres. C’est comme ça sur YouTube. On te connaît ou on ne te connaît pas, et ça ne remet pas en cause la pertinence et la qualité de tes vidéos. »

– PL Cloutier, « Toute va ben été »