Un concert qui met de bonne humeur

Pendant les festivités du temps des Fêtes, pas question pour Lyne Fortin de prendre congé. La soprano originaire de L’Islet-sur-Mer fait partie du spectacle Hommage à Vienne, qui lancera la nouvelle année, les 1er et 2 janvier à Montréal et à Québec.

« J’aime ça chanter », lance-t-elle, lors d’un entretien téléphonique, quelques jours avant de monter sur scène.

Lyne Fortin a l’habitude de chanter durant la période des Fêtes. Ce n’est pas quelque chose de nouveau pour la soprano qui, dès sa jeunesse, chantait dans les églises pour la traditionnelle messe de minuit. « C’est un peu toujours comme ça. Lorsque j’étais étudiante, la veille de Noël, c’était un moment où je faisais mon argent pour le mois. Je chantais, à différentes heures, dans cinq messes de minuit. Nous, les chanteurs, nous sommes toujours à l’envers du monde. Quand les gens se reposent, c’est là qu’on a du travail », a-t-elle fait remarquer, heureuse d’avoir une autre occasion de chanter.

Chant, danse, ballet et valses

Hommage à Vienne est un spectacle qui met en vedette 65 musiciens, sous la direction du chef Alexandre Steinitz, des chanteurs lyriques, les danseurs du Ballet national de Hongrie et des champions mondiaux de danse sociale. Une tradition constituée de chant, de valses, de polkas et de danse, qui s’arrête pour une huitième année à Québec et pour une 20e à Montréal.

Il s’agit, pour la soprano, d’une deuxième participation au concert Hommage à Vienne. Elle a aussi fait partie de l’édition 2013. « C’est un concert vraiment spectaculaire et à tous les points de vue. Ça brasse, c’est l’fun ! », a expliqué la soprano.

La chanteuse précise que l’atmosphère des concerts en après-midi est bien différente des concerts et opéras présentés en soirée. « Les gens sont réveillés et il n’y a pas beaucoup de spectateurs qui dorment dans leur siège. C’est aussi une belle mise en bouche pour les festivités qui suivent en soirée. C’est agréable à faire et à regarder. C’est un concert qui met de bonne humeur », a-t-elle précisé.

Vaste répertoire

Lyne Fortin, la soprano canadienne Lara Ciekiewics et le ténor new-yorkais Brian Cheney, accompagnés par l’orchestre Strauss de Montréal, interpré­teront, en solo, en duo et en trio, des pièces du répertoire viennois.

Lyne Fortin chantera l’Air de Vilya, extrait de La Veuve joyeuse, un air de l’opérette La comtesse Maritza et deux autres pièces. « On fait nos choix à partir d’une longue liste lorsque nous sommes approchés pour ces concerts. On peut aussi proposer des choses. Le répertoire viennois est très vaste », a-t-elle précisé.

Le concert Hommage à Vienne est présenté lundi à 14 h 30, à la salle ­Wilfrid-Pelletier de la Place des Arts et mardi, à la même heure, à la salle Louis-Fréchette du Grand Théâtre de Québec. Il est aussi présenté dans 21 villes d’Amérique du Nord, avec des ­arrêts à Calgary, Edmonton, Hamilton, ­Ottawa, Saskatoon, Québec, Toronto et Vancouver.