Incursion dans la salle des ventes d'Hydro-Québec

Hydro-Québec se dirige vers des exportations d'électricité records pour 2017, dépassant les sommets historiques de l'an dernier. Pour tirer le maximun d'argent des kilowatts-heure destinés à l'exportation, la société d'État a son propre parquet, l'équivalent d'une bourse où peu de caméras ont accès.

C'est dans une salle tapissée d'écrans que 48 employés travaillent 24 heures sur 24 pour exporter les surplus d'électricité d'Hydro-Québec vers nos voisins, qu'ils soient en Ontario, dans les Maritimes, en Nouvelle-Angleterre ou à New York.

«On va tout le temps s'assurer, effectivement, qu'on répond aux besoins du Québec. Les marges disponibles ensuite, on va essayer de les vendre. On va les vendre dans les autres marchés, aux meilleurs marchés possibles, pour vraiment aller profiter des opportunités», explique Simon Bergevin, directeur du parquet des transactions énergétiques d'Hydro-Québec.

Les courtiers peuvent compter sur leurs météorologues pour les aider dans leurs négociations. «Je prévois les charges au jour le jour, chaque heure, pour les prochains jours», explique Pierre Dionne, météorologue pour Hydro-Québec.

La veille, il avait mieux évalué que les autres ce que la tempête allait exiger en énergie sur l'est du continent. «On a pu en profiter en se gardant de l'énergie pour vendre aujourd'hui au prix à l'heure qui était le plus élevé, parce qu'ils ont eu un besoin à la dernière minute», dit-il.

Hydro-Québec croit qu'elle aura vendu d'ici la fin de l'année 34 térawatts, 2 térawatts de plus que le record de l'an dernier. Si on fait une moyenne, cela veut dire qu'il se vend plus de 2 millions de dollars en électricité par jour dans cette salle.

Mais il y a un hic. «Ce qui nous limite actuellement, c'est nos lignes de transmission. C'est pour ça qu'on garde d'autres initiatives, justement, de rajouter des lignes, par exemple, en Nouvelle-Angleterre», conclut M. Bergervin.