Une institution du Plateau ferme ses portes

Un populaire restaurant situé sur le Plateau Mont-Royal à Montréal fermera ses portes dès ce samedi soir, après près de trois ans et demi d’existence.

Après avoir reçu plusieurs plaintes de la part des voisins, la succursale du L’Gros Luxe situé rue Saint-André mettra la clef sous la porte.

En ouvrant une succursale sur cette rue en 2014, le propriétaire du L’Gros Luxe souhaitait implanter un restaurant de quartier.

«On vit dans un quartier mixte, c’est-à-dire résidentiel et commercial et malheureusement la pilule à mal passée», raconte Alexandre Bastide, propriétaire du L’Gros luxe.

Même si le propriétaire savait qu’il y avait des réticences des citoyens, il a voulu ouvrir cette succursale en tentant de s’adapter à tout cela.

«On était conscient du challenge qui nous attendait et nous on est un restaurant, nous ne sommes pas un bar. On ne prévoyait pas rester ouvert plus tard qu’il ne le fallait, on ne mettait pas la musique fort. On accueillait des clients tout simplement», se souvient Alexandre Bastide.

La popularité du restaurant leur a causé des problèmes à cause notamment des attroupements que cela créait sur le trottoir et cela dérangeait les résidents.

«Même s’il y a une épicerie à côté de nous où il y a 9 000 clients par semaine qui y passent, ce sont nos clients semblent déranger plus que les autres», indique le propriétaire du L’Gros Luxe.

La régie de l’alcool, des courses et des jeux leur avaient également donné des restrictions plus importantes.

Le restaurant devait fermer à 23h, il devait y avoir un portier et il devait prendre des réservations.

Des conditions auxquels le propriétaire s’était plié.

«Nous avions des employés qui étaient responsables de la porte, mais quand nous sommes retournés en cour, ils nous ont dit que ce qu’il voulait c’était un vrai portier. Un professionnel avec des cartes, raconte le propriétaire. Comme nous avons brisé les conditions, nous avons eu une pénalité de 30 jours sans permis et par la suite nous avons été obligés d’avoir un portier à 25$ de l’heure, qui est là en tout temps pour un restaurant végétarien sur la rue Saint-André. On trouvait cela démesuré donc nous avons décidé de fermer.»

D’ailleurs, le fait de fermer à 23h leur faisait également perdre près de 200 000$ de revenus par année.

«Je pense que Montréal doit rester une ville métropolitaine où il y a de la vie dans ses quartiers, il ne faudrait quand même pas que tout se ramasse juste sur Saint-Laurent, Mont-Royal ou Sainte-Catherine. Je pense que les gens à Montréal veulent avoir une vie de quartier», conclut-il.

Alexandre Bastide estime qu’il sera beaucoup plus prudent maintenant dans l’expansion de ses restaurants.