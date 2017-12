150 ans d’indifférence

Ça y est, c’est terminé. Gageons que vous allez vous ennuyer des festivités du 150e anniversaire de la confédération. « Les quoi ? » me dites-vous à l’oreille. Vous n’êtes pas seul à ne pas avoir vu passer ces innombrables activités. Notez ici mon sarcasme. Cet anniversaire se termine comme il a commencé, dans l’indifférence générale.

Pas de fête

Il n’y aura pas de grand événement de clôture puisque les activités sont annulées à cause du froid extrême. En même temps, la majorité des événements n’ont jamais fait grand bruit, à l’exception peut-être du 1er juillet, jour de la fête nationale du Canada, où un spectacle avait lieu à Ottawa.

On se rappellera que même le premier ministre n’avait pas daigné assister à la cérémonie de lancement le 31 décembre 2016, car lui et sa famille étaient aux Bahamas. Il avait enregistré un message pour les spectateurs, mais sans plus. Ça en dit long sur la planification de cet événement par le gouvernement.

Commémorer tout croche

J’ai beau critiquer la capacité du gouvernement canadien à organiser des commémorations, il n’en reste pas moins qu’au Québec nous avons aussi beaucoup de difficulté à nous souvenir convenablement. En 2018, nous aurons pourtant de nombreux événements à souligner. Ce sera notamment le 70e anniversaire de notre fleurdelisé, le 100e anniversaire de naissance de Madeleine Parent, le 50e anniversaire de la pièce

Les belles-sœurs de Michel Tremblay, le 50e anniversaire de la construction du complexe Manic-Outardes par Hydro-Québec, et j’en passe.

Qu’allons-nous faire pour souligner ces événements et faire de l’éducation de l’histoire du Québec en même temps ? En 2017, le gouvernement a nommé personnages historiques Marie Rollet et Louis-Hébert, 400 ans après l’arrivée de ces premiers colons français. En 2018, j’espère que d’autres événements ou personnages seront reconnus par le gouvernement.

En attendant, je vous offre mes meilleurs vœux pour 2018 !