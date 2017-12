TÉHÉRAN | Deux personnes ont été tuées lors d'affrontements dans la ville de Doroud (ouest) samedi soir, a déclaré le vice-gouverneur de la province de Lorestan à la télévision d'État.

«Il y a eu une manifestation illégale samedi soir et un certain nombre de personnes sont descendues dans la rue et (...) malheureusement, deux personnes ont été tuées dans les affrontements», a déclaré Habibollah Khojastehpour.