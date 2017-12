Les 10 pièces à surveiller en 2018

La prochaine année théâtrale s’annonce fort prometteuse et riche en émotion. Humour, drame et séduction seront au rendez-vous. Parmi les pièces proposées, voici les 10 incontournables de l’année 2018 à inscrire à son agenda.

La meute

On ne voudra sans doute pas manquer la nouvelle création de Catherine-Anne Toupin, La meute. Ce thriller psychologique, présenté à la Licorne, met en scène une femme de 40 ans qui a perdu son emploi dans des circonstances troublantes. Sa réputation désormais entachée, elle décidera de fuir sa réalité pour finalement trouver refuge dans un gîte. Un endroit qui lui offrira l’occasion de tisser de nouveaux liens. L’humour noir, le mystère et la violence seront au cœur de cette pièce. En plus d’en être l’auteure, Catherine-Anne Toupin montera sur les planches, entourée de Lyse Roy et Guillaume Cyr dans une mise en scène de Marc Beaupré.

► Dès le 16 janvier 2018 au Théâtre La Licorne (salle principale)

Le chemin des passes dangereuses

Le Théâtre Duceppe reprendra la pièce de Michel Marc Bouchard, qu’il a présentée en 1998, lors de sa création, avec cette fois, une nouvelle distribution. La pièce québécoise, qui a voyagé dans plus de 15 pays, raconte l’histoire de trois frères qui, à la suite d’un accident de voiture, se retrouvent coincés à l’endroit même où leur père est décédé 15 ans auparavant. Attendant les secours, ils n’auront d’autre choix que de parler des secrets qui les hantent. Maxime Denommée, Félix-Antoine Duval et Alexandre Goyette composeront la distribution.

► Dès le 14 février 2018 au Théâtre Duceppe

Dans la solitude des champs de coton

La pièce française de Bernard-Marie Koltès connaîtra un nouveau souffle à l’Usine C grâce à Brigitte Haentjens qui signera une nouvelle mise en scène de ce drame. Mettant en vedette Sébastien Ricard et Hugues Frenette, la pièce prendra l’allure d’une troublante joute verbale et d’un jeu de pouvoir au fil d’une série de monologues. L’un est vendeur de drogue tandis que l’autre est son client. Il y a celui qui possède et celui qui a besoin de quelque chose. L’un comme l’autre seront en péril dans ce combat sans fin.

► Dès le 23 janvier 2018 à l’Usine C

L’Homme éléphant

Le début de l’année 2018 sera marqué par le retour de Benoît McGinnis sur les planches du Rideau Vert. C’est dans le drame psychologique L’Homme éléphant, de Bernard Pomerance, que l’acteur qui a déjà interprété Caligula, aura de nouveaux défis à relever. Campé en 1884, son personnage, John Merrick, est atteint du syndrome de Protée, qui le rend difforme et lui cause de vives douleurs. On dit de cette pièce, qui a remporté de nombreux prix, qu’elle est une ode au courage et à la dignité humaine.

La tête d’affiche sera entourée d’une belle brochette de comédiens, dont Sylvie Drapeau, Germain Houde, David Boutin et Roger La Rue, dans une mise en scène signée Jean Leclerc.

► Dès le 30 janvier 2018 au Théâtre du Rideau Vert

L’idiot

C’est une imposante distribution composée de 12 comédiens qui montera sur les planches du TNM au printemps prochain, où figure notamment Paul Ahmarani, Denis Bernard, Frédéric Blanchette, Évelyne Brochu, Renaud Lacelle-Bourdon, Simon Lacroix­­­, et Macha Limonchik. Inspirée du roman de Fiodor Dostoïevski­­­, cette création d’Étienne Lepage et de Catherine Vidal met en scène l’histoire du prince Mychkine parti en Suisse pour tenter de soigner son épilepsie et qui rentrera dans sa Russie natale, ruiné et humilié. Pointé du doigt tel un idiot, il tombera amoureux d’une femme admirée et tourmentée. Désir, passion et folie seront au programme.

► Dès le 20 mars 2018 au TNM

Le songe d’une nuit d’été

Au printemps prochain, on aura le plaisir de retrouver l’excellente comédienne, Maude Guérin sur la scène du Théâtre Denise-Pelletier. Elle sera entourée de neuf comédiens pour l’occasion. Elle s’attaquera à la comédie baroque de Shakespeare, Le Songe d’une nuit d’été, qui a vu le jour au début des années 1600. Campée en Grèce, elle met de l’avant les mésaventures amoureuses de deux couples. Véritable hymne à la passion, la pièce comporte un aspect mystérieux et surnaturel.

► Dès le 21 mars 2018 au Théâtre Denise­­­-Pelletier (salle principale)

Pierre, Jean, Jacques

Pour la saison estivale, on replongera dans une grande comédie de Ray et Michael Cooney, que l’on surnomme le Feydeau anglais. Mettant en vedette Benoît Brière, Martin Drainville et Luc Guérin, cette adaptation québécoise de Tom, Dick and Harry transportera ses spectateurs dans la vie de couple de Pierre et de sa femme qui sont en plein processus d’adoption. Malheureusement, l’arrivée à l’improviste de deux frères de Pierre, aux activités douteuses, risque de le mettre dans le pétrin.

► Dès le 7 juin 2018 au Théâtre du Vieux-Terrebonne

Laurel et Hardy

Une autre grande production prendra l’affiche l’été prochain, mettant en scène le duo mythique Laurel et Hardy avec entre autres, André Robitaille, Louis Champagne, Stéphane Archambault, Bernard Fortin, Martin Héroux, Brigitte Lafleur et Myriam LeBlanc. La pièce permettra de découvrir qui se cache derrière les personnages de Stan et Oliver, ce duo comique qui a fait les 400 coups.

► Dès le 2 août 2018 au Théâtre Hector-Charland de l’Assomption

Pygmalion

Pour ceux qui n’ont pas encore vu la pièce Pygmalion, celle-ci sera en tournée les cinq premiers mois de l’année­­­­­. La célèbre pièce de George Bernard Shaw, qui est à l’origine de la comédie musicale My Fair Lady, réunit sur les planches Pierre Chagnon, Élisabeth Chouvalidzé­­­, Marc-André Coallier, Élizabeth Duperré, Christine Lamer et Carmen Sylvestre. La nouvelle adaptation québécoise est désormais campée à Montréal dans les années 1930 et met à l’avant-plan les différences qui opposent les diverses classes sociales, prenant plaisir à dénoncer les préjugés.

► Le 21 mars 2018 à L’Étoile Banque Nationale du quartier Dix30 à Brossard

► Et en tournée jusqu’au 19 mai 2018

Les Harding

Tandis qu’il est au cœur d’un procès, Thomas Harding, le conducteur de train devenu malheureusement célèbre après la terrible tragédie ferroviaire survenue à Lac-Mégantic, sera au centre de cette pièce en partie biographique, où s’ajoutera une part de fiction. Plutôt originale, l’auteure et metteuse en scène Alexia Bürger a trouvé deux autres hommes portant le même nom. L’un est un banquier américain tandis que l’autre est un auteur à succès britannique. Si en apparence, ils n’ont rien en commun à part leur nom, on verra qu’un lien fictif ou imaginaire se dessinera entre les trois hommes au point de lier leurs existences. Martin Drainville, Patrice Dubois et Bruno Marcil composeront la distribution.

► Dès le 10 avril 2018 au Théâtre d’Aujourd’hui