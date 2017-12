Max Pacioretty serait sur le marché des transactions

Le directeur général du Canadien de Montréal, Marc Bergevin, tenterait d’échanger le capitaine de l’équipe, Max Pacioretty, qui n’a inscrit qu’un but à ses 21 derniers matchs.

Pendant un entretien de l’émission Hockey Night in Canada télédiffusé au réseau Sportsnet samedi soir, l’expert hockey Elliotte Friedman et l’ancien joueur Nick Kypreos ont précisé que le DG du Tricolore discute «sérieusement» avec quelques organisations. Kypreos croit d’ailleurs que les jours du numéro 67 à Montréal sont comptés.

«Même si une éventuelle transaction impliquerait des choix de repêchage et des espoirs, c’est clair aux yeux des autres équipes que la priorité de Bergevin est d’acquérir en retour un marqueur de premier plan, possiblement plus jeune que Pacioretty, qui a 29 ans», a-t-il expliqué.

Toujours d’après Kypreos, le Tricolore n’aurait en revanche pas fixé une date limite pour arriver à ses fins.

«Nous savons combien de temps a attendu Joe Sakic [le DG de l’Avalanche du Colorado] avant de se départir de Matt Duchene. Aussi, il y a un consensus selon lequel Bergevin ne réglera pas le dossier rapidement. S’il n’obtient pas ce qu’il veut d’ici la date limite des échanges [le 26 février], il pourrait attendre l’encan amateur à la fin juin.»

Changement d’air bénéfique?

Pour sa part, Friedman estime que l’attaquant pourrait connaître un regain de vie hors de la métropole québécoise. Actuellement, les solutions pour Pacioretty semblent inexistantes.

«J’ai parlé avec des directeurs généraux à ce sujet et l’un d’entre eux m’a rappelé de nombreuses citations de Pacioretty. D’après lui, les paroles du joueur sont typiques d’un gars qui en arrache sur la patinoire, a-t-il dit. Son club est en dehors des séries, il n’a pas une bonne saison et comme capitaine, il se sent responsable d’offrir des réponses aux médias. Il tente d’amener des raisons pour lesquelles ça ne va pas bien.»

«Selon ma source, le prix demandé est élevé, car tous savent que si Pacioretty se retrouve à un endroit où il n’a pas à composer avec la pression quotidienne et qu’il peut se concentrer sur le hockey, il risque de débloquer. Présentement, on constate que le joueur essaie de trouver des réponses là où il n’y en a pas.»

Pacioretty a récolté huit buts en 39 rencontres cette saison. Il a encore un an à écouler (en plus de l’actuelle) à un contrat qui lui rapporte 4,5 millions $ par année. À la suite d’un revers de 2-0 aux mains des Panthers de la Floride, samedi, le Canadien occupe le 13e rang de l’Association de l’Est avec 36 points.