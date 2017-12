Le froid ne décourage pas les touristes

Pour les Québécois, le froid peut être un irritant, mais pour les touristes, il s'agit d'un attrait, une caractéristique typique prisée par les voyageurs.

Même avec une température ressentie de -32 degrés, un touriste du Costa Rica tenait absolument à faire de la motoneige.

Le froid ne décourage pas non plus les Français, qui sont au Québec pour vivre le froid.

«Non, non, moi, j'aime bien, puisque c'est une expérience qu'on a rarement à Paris, et même en France. Même à la montagne en France, c'est -15 maximum», raconte une touriste française.

À la pourvoirie du Lac-Beauport, c'est complet pour la semaine à venir. Des gens de partout dans le monde viendront profiter des plaisirs de l'hiver.

«Eux, ils sont heureux et ils trouvent qu'ici, au Québec, il fait froid, mais il y a de la neige, il y a plein d'activités, le ciel est bleu, tout est beau. C'est juste du bonheur», raconte Philippe Bacon de la pourvoirie du Lac-Beauport.

«C'est 50% Américains et 50% Européens. On commence à avoir des Mexicains un peu, et le reste, c'est des Canadiens», ajoute-t-il.

Le froid ne semble pas stopper l'ardeur des touristes, particulièrement les touristes américains.

- D’après les informations de Simon Bourassa