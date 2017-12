Photos souvenirs: Sylvie Boucher

1979. C’était l’époque de Starmania. Alors que Nanette Workman interprétait Sadia dans la création du spectacle musical de Luc Plamondon et Michel Berger à Paris, le public découvrait Sylvie Boucher alors qu’elle reprenait à Montréal, le rôle de la chef des Étoiles noires.

Aux côtés de Louis-Georges Girard et Patrick Huard, dans la série humoristique à sketches d’André Dubois Là tu parles, présentée à TVA de 1993 à 1995, la comédienne interprétait le rôle de Geneviève­­­ Lavoie, une employée du populaire talk-show Et voici Jean-Michel ! (Patrick Huard).

♦ Sylvie Boucher a récemment lancé son deuxième livre de développement personnel, Tout est plus que parfait - pour en finir avec la souffrance, dans lequel elle confie de nouvelles expériences de vie et rencontres qui l’ont transformée. Dans le premier livre, Tout est parfait, paru à l’automne 2015, l’auteure affirme qu’il n’y a pas de rencontre fortuite, mais que des rendez-vous, et elle explique ses façons d’accéder au bonheur.

♦ La comédienne présente deux conférences : Tout est parfait et Travaillez dans la joie et soyez plus productif ! Elle transmet ses connaissances et expériences avec passion et humour.