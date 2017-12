Zendaya en 7 points

Alors que les jours sont comptés pour l’année 2017, tout le monde fait un peu le bilan, à savoir quels ont été leurs bons et moins bons coups des 12 derniers mois... Une jeune star qui a brillé, cette année, c’est Zendaya et 2018 s’annonce très bien pour elle aussi !

2. De 2010 à 2013, elle a tenu l’un des rôles principaux de la ­télésérie Shake It Up.

3. Si, à l’âge de 8 ans, elle excellait particulièrement en dansant le hip-hop et le hula, elle a eu l’occasion de montrer ses talents de danseuse au sens plus large du terme en 2013, en tant que participante de la saison 16 de Dancing with the Stars.