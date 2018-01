Près de 1000 enfants naîtront le 1er janvier au Canada

Les bébés canadiens représenteront 0,27 % des 385 793 bébés qui naîtront dans le monde le 1er janvier 2018, selon des estimations de l’UNICEF et du World Data Lab.

Ces estimations relatives au nombre de naissances s’appuient sur des indicateurs de période et tables de mortalité présents dans le rapport «Perspectives de la population mondiale 2017 des Nations Unies». Avec l’ensemble de ces données, l’algorithme du World Data Lab a projetté le nombre de naissance chaque jour, par pays et par sexe, ainsi que l’espérance de vie.

D’après ces données, l'île Christmas, située dans l'un des archipels des Kiribati, dans le Pacifique Sud, accueillera le premier bébé de l'année 2018, et les États-Unis, le dernier de la journée.

Plus de la moitié des naissances qui auront lieu aujourd'hui se produiront dans les neuf pays suivants: Inde (69 070 naissances), Chine (44 760), Nigéria (20 210), Pakistan (14 910), Indonésie (13 370), États-Unis (11 280), République démocratique du Congo (9 400), Éthiopie (9 020), Bangladesh (8 370).

Faire reculer la mortalité infantile

Parmi ces enfants, certains ne survivront pas à leur premier jour de vie. En 2016, on estime que 2600 bébés sont morts chaque jour dans les 24 heures suivant leur naissance.

«La résolution de l'UNICEF pour cette nouvelle année est d'offrir à chaque enfant plus d'une heure, plus d'un jour, plus d'un mois de vie, soit, en un mot, la vie et non la survie», a indiqué David Morley, président d'UNICEF Canada, dans un communiqué. «Nous appelons l'ensemble des gouvernements et nos partenaires à rejoindre notre action qui vise à sauver la vie de millions d'enfants.»

Le mois prochain, l’organisme lancera une campagne mondiale visant à exiger et fournir des solutions de santé abordables et de qualité pour chaque mère et chaque nouveau-né. Ces solutions incluent notamment l'approvisionnement continu en eau et en électricité des établissements de santé, l'assistance qualifiée à la naissance, la désinfection du cordon ombilical, l'allaitement dans la première heure suivant la naissance et la pratique du peau à peau entre la mère et l'enfant.