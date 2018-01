Trop de glace pour plonger dans le lac Ontario

Pour la première fois depuis 13 ans, le froid et la glace auront eu raison des apprentis ours polaires qui se jetaient à l'eau dans le lac Ontario, à Toronto, à l'occasion du Nouvel An.

Année après année, des centaines de braves osaient braver les flots glacés à l'occasion du «Toronto Polar Bear Dip» afin d'amasser des fonds pour des organismes de charité de Toronto. Toutefois, la glace recouvrant le lac Ontario cette année rend l'activité trop hasardeuse pour les quelque 600 personnes qui étaient attendues.

La température, qui s'établissait à -13 °C lundi, en nette hausse par rapport aux derniers jours, n'est pas en cause dans l'annulation, a d'ailleurs indiqué l’organisme organisant l'événement en soulignant que l'activité s'est déjà tenue sous des températures plus glaciales.

L'un des fondateurs de l'événement, Keith Jolie, a tout de même invité les participants à faire un «mini plongeon». Ceux qui n'ont pas accès à une source d'eau peuvent se jeter dans un banc de neige pour «garder vivant l'esprit de l'événement», a-t-il suggéré dans une vidéo où il apparaît en costume de bain, pieds nus dans les flocons, avant de mettre son conseil en pratique.

L'an dernier, le «Polar Bear Dip» avait permis d'amasser environ 60 000 $ pour soutenir différents organismes.